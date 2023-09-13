Экономист назвал причину осеннего роста цен на продукты в Тюмени

Осенью в Тюмени вырастут цены на продукты из-за падения рубля и удорожания сырья

14 сентября 2023 в 08:35 Размер текста - 17 +

Рост цен на овощи и фрукты составит минимум 15% Фото: Размик Закарян © URA.RU В Тюмени осенью продолжится рост цен на продукты питания. По мнению старшего преподавателя кафедры экономики института «Синергия» Юлии Тулупниковой, основной причиной этого является падение курса рубля и рост стоимости сырья. «Цены на кофе и чай вырастут на 6-9%, на кондитерские изделия — на 15%, на алкоголь — в пределах 10%. Эти сегменты продовольственного рынка сильно зависят от импорта сырья, которое дорожает из-за девальвации рубля и падения урожая кофе, чая, какао-бобов. Производители кондитерских изделий зависят от импорта сырья на 30—70%. Ситуацию усугубляет засуха, случившаяся во время сбора какао-бобов в Западной Африке», — сообщила Тулупникова журналистам «РБК Тюмень». Эксперт поделилась, что оливки, оливковое масло и имбирь могут подорожать на 50% из-за неурожая, а цены на мясо и мясные деликатесы вырастут минимум на 10-15% из-за увеличения стоимости мяса. Падения курса рубля также скажется на стоимости экзотических фруктов и орехов, специальных диетических продуктов и спортивного питания. Ранее сообщалось, что в Тюмени за последний год резко выросли цены на жилье. Двухкомнатные и трехкомнатные квартиры стали дороже на 14%, объекты с четырьмя комнатами и более — на 11%, однокомнатные квартиры — на 9%, студии — лишь на 1%. В среднем рост цен составил 11 процентов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюмени осенью продолжится рост цен на продукты питания. По мнению старшего преподавателя кафедры экономики института «Синергия» Юлии Тулупниковой, основной причиной этого является падение курса рубля и рост стоимости сырья. «Цены на кофе и чай вырастут на 6-9%, на кондитерские изделия — на 15%, на алкоголь — в пределах 10%. Эти сегменты продовольственного рынка сильно зависят от импорта сырья, которое дорожает из-за девальвации рубля и падения урожая кофе, чая, какао-бобов. Производители кондитерских изделий зависят от импорта сырья на 30—70%. Ситуацию усугубляет засуха, случившаяся во время сбора какао-бобов в Западной Африке», — сообщила Тулупникова журналистам «РБК Тюмень». Эксперт поделилась, что оливки, оливковое масло и имбирь могут подорожать на 50% из-за неурожая, а цены на мясо и мясные деликатесы вырастут минимум на 10-15% из-за увеличения стоимости мяса. Падения курса рубля также скажется на стоимости экзотических фруктов и орехов, специальных диетических продуктов и спортивного питания. Ранее сообщалось, что в Тюмени за последний год резко выросли цены на жилье. Двухкомнатные и трехкомнатные квартиры стали дороже на 14%, объекты с четырьмя комнатами и более — на 11%, однокомнатные квартиры — на 9%, студии — лишь на 1%. В среднем рост цен составил 11 процентов.