Экономист назвал причину осеннего роста цен на продукты в Тюмени

В Тюмени осенью продолжится рост цен на продукты питания. По мнению старшего преподавателя кафедры экономики института «Синергия» Юлии Тулупниковой, основной причиной этого является падение курса рубля и рост стоимости сырья.
«Цены на кофе и чай вырастут на 6-9%, на кондитерские изделия — на 15%, на алкоголь — в пределах 10%. Эти сегменты продовольственного рынка сильно зависят от импорта сырья, которое дорожает из-за девальвации рубля и падения урожая кофе, чая, какао-бобов. Производители кондитерских изделий зависят от импорта сырья на 30—70%. Ситуацию усугубляет засуха, случившаяся во время сбора какао-бобов в Западной Африке», — сообщила Тулупникова журналистам «РБК Тюмень».
Эксперт поделилась, что оливки, оливковое масло и имбирь могут подорожать на 50% из-за неурожая, а цены на мясо и мясные деликатесы вырастут минимум на 10-15% из-за увеличения стоимости мяса. Падения курса рубля также скажется на стоимости экзотических фруктов и орехов, специальных диетических продуктов и спортивного питания.
Ранее сообщалось, что в Тюмени за последний год резко выросли цены на жилье. Двухкомнатные и трехкомнатные квартиры стали дороже на 14%, объекты с четырьмя комнатами и более — на 11%, однокомнатные квартиры — на 9%, студии — лишь на 1%. В среднем рост цен составил 11 процентов.
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