Девушка ответила согласием Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени приостановили хоккейный матч, чтобы болельщик смог сделать предложение своей возлюбленной. Романтичное видео опубликовано в социальных сетях.

«Игру тюменского „Рубина“ и „Южного Урала“ из Орска прервали, чтобы разыграть призы между болельщиками», — сообщает telegram-канал 72.ru. С помощью генератора случайных чисел якобы выбрали места, на которых сидели Сергей и Тамара. Когда пара вышла на лед тюменец опустился на одно колено и протянул своей возлюбленной кольцо

По словам очевидцев, сюрприз не удивил девушку. Она ответила согласием. Паре аплодировали все болельщики на трибунах.