В Тюмени был прерван хоккейный матч ради предложения руки и сердца. Видео

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Девушка ответила согласием Фото:

В Тюмени приостановили хоккейный матч, чтобы болельщик смог сделать предложение своей возлюбленной. Романтичное видео опубликовано в социальных сетях.

«Игру тюменского „Рубина“ и „Южного Урала“ из Орска прервали, чтобы разыграть призы между болельщиками», — сообщает telegram-канал 72.ru. С помощью генератора случайных чисел якобы выбрали места, на которых сидели Сергей и Тамара. Когда пара вышла на лед тюменец опустился на одно колено и протянул своей возлюбленной кольцо

По словам очевидцев, сюрприз не удивил девушку. Она ответила согласием. Паре аплодировали все болельщики на трибунах.

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В Тюмени приостановили хоккейный матч, чтобы болельщик смог сделать предложение своей возлюбленной. Романтичное видео опубликовано в социальных сетях. «Игру тюменского „Рубина“ и „Южного Урала“ из Орска прервали, чтобы разыграть призы между болельщиками», — сообщает telegram-канал 72.ru. С помощью генератора случайных чисел якобы выбрали места, на которых сидели Сергей и Тамара. Когда пара вышла на лед тюменец опустился на одно колено и протянул своей возлюбленной кольцо По словам очевидцев, сюрприз не удивил девушку. Она ответила согласием. Паре аплодировали все болельщики на трибунах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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