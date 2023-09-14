Девушка ответила согласием
В Тюмени приостановили хоккейный матч, чтобы болельщик смог сделать предложение своей возлюбленной. Романтичное видео опубликовано в социальных сетях.
«Игру тюменского „Рубина“ и „Южного Урала“ из Орска прервали, чтобы разыграть призы между болельщиками», — сообщает telegram-канал 72.ru. С помощью генератора случайных чисел якобы выбрали места, на которых сидели Сергей и Тамара. Когда пара вышла на лед тюменец опустился на одно колено и протянул своей возлюбленной кольцо
По словам очевидцев, сюрприз не удивил девушку. Она ответила согласием. Паре аплодировали все болельщики на трибунах.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.