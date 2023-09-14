14 сентября 2023

Футболистов «Реала» в Мадриде арестовали за распространение секс-видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие нового спортивного центра для Академии футбольного клуба «Урал». Екатеринбург, футбол, футбольное поле, тренировка, футбольные мячи
Показания в полиции дали игрок «Кастильи» и «Реала С» Фото:

Футболистов системы мадридского «Реала» арестовали за распространения секс-видео, в котором фигурировала несовершеннолетняя. Об этом сообщили испанские журналисты.

«Троих игроков молодежной команды „Реала“ арестовали за распространение секс-видео с 16-летней девушкой. Их увезли в полицию перед тренировкой», — пишет El Confidencial. Издание отмечает, что в деле могут фигурировать несколько футболистов основной команды.

Расследование инициировано полицией Канарских островов на основании жалобы, которую 6 сентября подала мама пострадавшей. По ее словам, один из футболистов записал видео с ее дочкой, а затем распространил его через мессенджер. При этом сексуальный контакт произошел по обоюдному согласию.

После этого в «Реале» заявили, что организовали проверку по данному факту. Показания в полиции дали игрок первой резервной команды («Кастилья») и трое футболистов молодежной команды «Реал С».

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Футболистов системы мадридского «Реала» арестовали за распространения секс-видео, в котором фигурировала несовершеннолетняя. Об этом сообщили испанские журналисты. «Троих игроков молодежной команды „Реала“ арестовали за распространение секс-видео с 16-летней девушкой. Их увезли в полицию перед тренировкой», — пишет El Confidencial. Издание отмечает, что в деле могут фигурировать несколько футболистов основной команды. Расследование инициировано полицией Канарских островов на основании жалобы, которую 6 сентября подала мама пострадавшей. По ее словам, один из футболистов записал видео с ее дочкой, а затем распространил его через мессенджер. При этом сексуальный контакт произошел по обоюдному согласию. После этого в «Реале» заявили, что организовали проверку по данному факту. Показания в полиции дали игрок первой резервной команды («Кастилья») и трое футболистов молодежной команды «Реал С».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...