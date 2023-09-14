Футболистов «Реала» в Мадриде арестовали за распространение секс-видео

Футболистов системы мадридского «Реала» арестовали за распространения секс-видео, в котором фигурировала несовершеннолетняя. Об этом сообщили испанские журналисты.
«Троих игроков молодежной команды „Реала“ арестовали за распространение секс-видео с 16-летней девушкой. Их увезли в полицию перед тренировкой», — пишет El Confidencial. Издание отмечает, что в деле могут фигурировать несколько футболистов основной команды.
Расследование инициировано полицией Канарских островов на основании жалобы, которую 6 сентября подала мама пострадавшей. По ее словам, один из футболистов записал видео с ее дочкой, а затем распространил его через мессенджер. При этом сексуальный контакт произошел по обоюдному согласию.
После этого в «Реале» заявили, что организовали проверку по данному факту. Показания в полиции дали игрок первой резервной команды («Кастилья») и трое футболистов молодежной команды «Реал С».
Футболистов системы мадридского «Реала» арестовали за распространения секс-видео, в котором фигурировала несовершеннолетняя. Об этом сообщили испанские журналисты. «Троих игроков молодежной команды „Реала“ арестовали за распространение секс-видео с 16-летней девушкой. Их увезли в полицию перед тренировкой», — пишет El Confidencial. Издание отмечает, что в деле могут фигурировать несколько футболистов основной команды. Расследование инициировано полицией Канарских островов на основании жалобы, которую 6 сентября подала мама пострадавшей. По ее словам, один из футболистов записал видео с ее дочкой, а затем распространил его через мессенджер. При этом сексуальный контакт произошел по обоюдному согласию. После этого в «Реале» заявили, что организовали проверку по данному факту. Показания в полиции дали игрок первой резервной команды («Кастилья») и трое футболистов молодежной команды «Реал С».