Вечерние пробки сковали центральные улицы города
В Тюмени образовались множественные пробки в центре города. По информации сервиса «Яндекс пробки», заторы в областной столице оцениваются в семь баллов.
«Тюмень, 15 сентября, 18:00. Пробки в семь баллов из десяти», — сообщает сервис «Яндекс пробки».
Основные заторы наблюдаются на улицах Республики, Профсоюзная и 50 лет Октября. Также на картах тюменцы отмечают ДТП и ремонт дорог, которые дополнительно затрудняют движение.
Затор наблюдается на центральных улицах города
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