14 сентября 2023

Тюмень сковали вечерние пробки. Скрин

В центре Тюмени образовались вечерние пробки
© Служба новостей «URA.RU»
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Вечерние пробки сковали центральные улицы города Фото:

В Тюмени образовались множественные пробки в центре города. По информации сервиса «Яндекс пробки», заторы в областной столице оцениваются в семь баллов.

«Тюмень, 15 сентября, 18:00. Пробки в семь баллов из десяти», — сообщает сервис «Яндекс пробки».

Основные заторы наблюдаются на улицах Республики, Профсоюзная и 50 лет Октября. Также на картах тюменцы отмечают ДТП и ремонт дорог, которые дополнительно затрудняют движение.

Затор наблюдается на центральных улицах города
Затор наблюдается на центральных улицах города

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В Тюмени образовались множественные пробки в центре города. По информации сервиса «Яндекс пробки», заторы в областной столице оцениваются в семь баллов. «Тюмень, 15 сентября, 18:00. Пробки в семь баллов из десяти», — сообщает сервис «Яндекс пробки». Основные заторы наблюдаются на улицах Республики, Профсоюзная и 50 лет Октября. Также на картах тюменцы отмечают ДТП и ремонт дорог, которые дополнительно затрудняют движение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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