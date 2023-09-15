В ЦБ допустили снижение ключевой ставки в следующем году

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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, российский флаг, триколор, флаг россии, банк россии, центральный банк россии
Прогноз средней ставки ключевой на следующий год  — 11,5-12,5% Фото:

Банк России в 2024 году снизит ключевую ставку по прогнозу до 11,5-12,5%, но все зависит от инфляции. Об этом заявил заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин.

«Прогноз средней ставки ключевой на следующий год 11,5-12,5%», — сказал Заботкин в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ, передает РИА Новости. Он отметил, что какая именно будет траектория снижения и когда оно начнется — будет зависеть от ситуации с ростом цен и инфляцией.

Центральный Банк России повысил ключевую ставку 15 сентября до 13%. В банке намерены и далее удерживать ключевую ставку на высоком уровне. Об этом рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, Центробанк России принял решение о повышении ключевой ставки из-за инфляционных рисков.

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Банк России в 2024 году снизит ключевую ставку по прогнозу до 11,5-12,5%, но все зависит от инфляции. Об этом заявил заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин. «Прогноз средней ставки ключевой на следующий год 11,5-12,5%», — сказал Заботкин в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ, передает РИА Новости. Он отметил, что какая именно будет траектория снижения и когда оно начнется — будет зависеть от ситуации с ростом цен и инфляцией. Центральный Банк России повысил ключевую ставку 15 сентября до 13%. В банке намерены и далее удерживать ключевую ставку на высоком уровне. Об этом рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, Центробанк России принял решение о повышении ключевой ставки из-за инфляционных рисков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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