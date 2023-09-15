В ЦБ допустили снижение ключевой ставки в следующем году 15 сентября 2023 в 19:00 Размер текста - 17 + Прогноз средней ставки ключевой на следующий год — 11,5-12,5% Фото: Владимир Андреев © URA.RU Банк России в 2024 году снизит ключевую ставку по прогнозу до 11,5-12,5%, но все зависит от инфляции. Об этом заявил заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин. «Прогноз средней ставки ключевой на следующий год 11,5-12,5%», — сказал Заботкин в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ, передает РИА Новости. Он отметил, что какая именно будет траектория снижения и когда оно начнется — будет зависеть от ситуации с ростом цен и инфляцией. Центральный Банк России повысил ключевую ставку 15 сентября до 13%. В банке намерены и далее удерживать ключевую ставку на высоком уровне. Об этом рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, Центробанк России принял решение о повышении ключевой ставки из-за инфляционных рисков. Банк России в 2024 году снизит ключевую ставку по прогнозу до 11,5-12,5%, но все зависит от инфляции. Об этом заявил заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин. «Прогноз средней ставки ключевой на следующий год 11,5-12,5%», — сказал Заботкин в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ, передает РИА Новости. Он отметил, что какая именно будет траектория снижения и когда оно начнется — будет зависеть от ситуации с ростом цен и инфляцией. Центральный Банк России повысил ключевую ставку 15 сентября до 13%. В банке намерены и далее удерживать ключевую ставку на высоком уровне. Об этом рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, Центробанк России принял решение о повышении ключевой ставки из-за инфляционных рисков. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям