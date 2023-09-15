Набиуллина призвала не ждать низкой ключевой ставки в ближайшее время 15 сентября 2023 в 17:21 Размер текста - 17 + Возвращение к более мягкой кредитно-денежной политике сейчас не актуально, заявила Эльвира Набиуллина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Центробанк (ЦБ) России принял решение о повышении ключевой ставки из-за инфляционных рисков. В банке намерены и далее удерживать ключевую ставку на высоком уровне. Об этом рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. «Ставка ЦБ повышена из-за инфляционных рисков. Будем удерживать ставку на высоком уровне достаточно долго, сценарий быстрого возвращения к мягкой денежно-кредитной политике сейчас не актуален», — заявила Набиуллина в эфире телеканала «Россия 24». Она добавила, что ставка останется на высоком уровне до стабилизации инфляционной ситуации. Банк России также отметил ослабление рубля как одну из причин повышения ставки. Банк ожидает ускорения перетока средств граждан со счетов на срочные вклады и выражает опасения по поводу закрепления инфляционных ожиданий на повышенных уровнях, заключила Набиуллина. Центральный Банк России повысил ключевую ставку до 13% во время заседания. Решение было принято в связи с падением рубля. Повышение ключевой ставки Центральным Банком России не привело к значительной реакции отечественной валюты. Высокие цены на нефть и продажа иностранной валюты продолжают поддерживать рубль. Центробанк (ЦБ) России принял решение о повышении ключевой ставки из-за инфляционных рисков. В банке намерены и далее удерживать ключевую ставку на высоком уровне. Об этом рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. «Ставка ЦБ повышена из-за инфляционных рисков. Будем удерживать ставку на высоком уровне достаточно долго, сценарий быстрого возвращения к мягкой денежно-кредитной политике сейчас не актуален», — заявила Набиуллина в эфире телеканала «Россия 24». Она добавила, что ставка останется на высоком уровне до стабилизации инфляционной ситуации. Банк России также отметил ослабление рубля как одну из причин повышения ставки. Банк ожидает ускорения перетока средств граждан со счетов на срочные вклады и выражает опасения по поводу закрепления инфляционных ожиданий на повышенных уровнях, заключила Набиуллина. Центральный Банк России повысил ключевую ставку до 13% во время заседания. Решение было принято в связи с падением рубля. Повышение ключевой ставки Центральным Банком России не привело к значительной реакции отечественной валюты. Высокие цены на нефть и продажа иностранной валюты продолжают поддерживать рубль. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям