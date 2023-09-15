ПВО России отразила теракты ВСУ в приграничных к Подмосковью регионах

ПВО РФ уничтожили дроны ВСУ в Калужской и Тверской областях
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника в Калужской и Тверской областях, граничащих с Московской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО украинские БПЛА уничтожены над территориями Калужской и Тверской областей», —
Вооруженные силы Украины неоднократно атаковали российские территории при помощи дронов. На днях был поражен дрон над Белгородской областью. Также сообщалось о массовой атаке БПЛА над Крымом.
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