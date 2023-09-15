15 сентября 2023

ПВО России отразила теракты ВСУ в приграничных к Подмосковью регионах

Минобороны РФ: ПВО уничтожила украинские дроны в Калужской и Тверской областях
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, стрельба, пво, stock, сбойка
ПВО РФ уничтожили дроны ВСУ в Калужской и Тверской областях Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника в Калужской и Тверской областях, граничащих с Московской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО украинские БПЛА уничтожены над территориями Калужской и Тверской областей», — сообщили в оборонном ведомстве. Отмечается, что российские территории пытались атаковать два украинских беспилотника.

Вооруженные силы Украины неоднократно атаковали российские территории при помощи дронов. На днях был поражен дрон над Белгородской областью. Также сообщалось о массовой атаке БПЛА над Крымом.

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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника в Калужской и Тверской областях, граничащих с Московской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Дежурными средствами ПВО украинские БПЛА уничтожены над территориями Калужской и Тверской областей», — сообщили в оборонном ведомстве. Отмечается, что российские территории пытались атаковать два украинских беспилотника. Вооруженные силы Украины неоднократно атаковали российские территории при помощи дронов. На днях был поражен дрон над Белгородской областью. Также сообщалось о массовой атаке БПЛА над Крымом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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