ПВО России отразила теракты ВСУ в приграничных к Подмосковью регионах Минобороны РФ: ПВО уничтожила украинские дроны в Калужской и Тверской областях 16 сентября 2023 в 08:43 Размер текста - 17 + ПВО РФ уничтожили дроны ВСУ в Калужской и Тверской областях Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника в Калужской и Тверской областях, граничащих с Московской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Дежурными средствами ПВО украинские БПЛА уничтожены над территориями Калужской и Тверской областей», — сообщили в оборонном ведомстве. Отмечается, что российские территории пытались атаковать два украинских беспилотника. Вооруженные силы Украины неоднократно атаковали российские территории при помощи дронов. На днях был поражен дрон над Белгородской областью. Также сообщалось о массовой атаке БПЛА над Крымом. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника в Калужской и Тверской областях, граничащих с Московской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Дежурными средствами ПВО украинские БПЛА уничтожены над территориями Калужской и Тверской областей», — сообщили в оборонном ведомстве. Отмечается, что российские территории пытались атаковать два украинских беспилотника. Вооруженные силы Украины неоднократно атаковали российские территории при помощи дронов. На днях был поражен дрон над Белгородской областью. Также сообщалось о массовой атаке БПЛА над Крымом. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям