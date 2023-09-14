ПВО уничтожила 11 украинских беспилотников над Крымом

Над Крымом сбиты 11 беспилотников, сообщили в Минобороны РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Над Крымом уничтожены 11 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Около 05.30 мск силы ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников над Крымом», — заявили в Минобороны РФ. Отмечается, что беспилотники были самолетного типа. Ранее из-за атаки сообщалось о закрытии Крымского моста.
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