ПВО уничтожила 11 украинских беспилотников над Крымом

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Над Крымом сбиты 11 беспилотников, сообщили в Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Над Крымом уничтожены 11 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Около 05.30 мск силы ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников над Крымом», — заявили в Минобороны РФ. Отмечается, что беспилотники были самолетного типа. Ранее из-за атаки сообщалось о закрытии Крымского моста.

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Над Крымом уничтожены 11 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России. «Около 05.30 мск силы ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников над Крымом», — заявили в Минобороны РФ. Отмечается, что беспилотники были самолетного типа. Ранее из-за атаки сообщалось о закрытии Крымского моста.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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