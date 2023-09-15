15 сентября 2023

В Тюмени проходит автопробег памяти певца Юрия Шатунова. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с Юрием Шатуновым, траурный зал. Москва, шатунов юрий
Шатунов скончался в июне прошлого года Фото:

На центральных улицах Тюмени проходит автопробег памяти российского певца Юрия Шатунова, который скончался летом прошлого года. Корреспондент URA.RU с места событий сообщил, что звучат песни музыканта, а машины украшены воздушными шарами и фотографиями артиста.

«По улице Республики в Тюмени двигается колонна из десяти машин. Автопробег посвящен памяти певца Юрия Шатунова. Играет музыка, автомобили украшены флажками, фотографиями и шариками», — сообщает корреспондент URA.RU.

Ранее сообщалось, что в городах Тюменской области почтут память солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова, который скончался в машине скорой помощи 23 июня 2022 года. В Тобольске на улице Ремезова 6 сентября звучали песни артиста.

Автопробег проходит на центральных улицах Тюмени
Автопробег проходит на центральных улицах Тюмени
Фото:
Машины украшены шариками, флажками и фотографиями артиста
Машины украшены шариками, флажками и фотографиями артиста
Фото:

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На центральных улицах Тюмени проходит автопробег памяти российского певца Юрия Шатунова, который скончался летом прошлого года. Корреспондент URA.RU с места событий сообщил, что звучат песни музыканта, а машины украшены воздушными шарами и фотографиями артиста. «По улице Республики в Тюмени двигается колонна из десяти машин. Автопробег посвящен памяти певца Юрия Шатунова. Играет музыка, автомобили украшены флажками, фотографиями и шариками», — сообщает корреспондент URA.RU. Ранее сообщалось, что в городах Тюменской области почтут память солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова, который скончался в машине скорой помощи 23 июня 2022 года. В Тобольске на улице Ремезова 6 сентября звучали песни артиста.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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