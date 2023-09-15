Шатунов скончался в июне прошлого года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На центральных улицах Тюмени проходит автопробег памяти российского певца Юрия Шатунова, который скончался летом прошлого года. Корреспондент URA.RU с места событий сообщил, что звучат песни музыканта, а машины украшены воздушными шарами и фотографиями артиста.

«По улице Республики в Тюмени двигается колонна из десяти машин. Автопробег посвящен памяти певца Юрия Шатунова. Играет музыка, автомобили украшены флажками, фотографиями и шариками», — сообщает корреспондент URA.RU.

Ранее сообщалось, что в городах Тюменской области почтут память солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова, который скончался в машине скорой помощи 23 июня 2022 года. В Тобольске на улице Ремезова 6 сентября звучали песни артиста.

Автопробег проходит на центральных улицах Тюмени Фото: Дарья Морозова © URA.RU