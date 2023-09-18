Песков согласился, что ему и Путину пора ставить прививку

18 сентября 2023 в 14:10 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что пора вакцинироваться от коронавируса Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что не знает, поставил ли российский лидер Владимир Путин прививку от коронавируса. Однако на фоне введения масочного режима в правительстве подчеркнул, что это пора сделать. «Президент… не могу сказать [привился от COVID или нет]. Пресс-секретарь — пока нет. Согласен, что пора», — сказал он во время общения с журналистами. Песков подчеркнул, что общей кампании по вакцинации в Кремле не было. Каждый сотрудник имеет возможность поставить себе прививку.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что не знает, поставил ли российский лидер Владимир Путин прививку от коронавируса. Однако на фоне введения масочного режима в правительстве подчеркнул, что это пора сделать. «Президент… не могу сказать [привился от COVID или нет]. Пресс-секретарь — пока нет. Согласен, что пора», — сказал он во время общения с журналистами. Песков подчеркнул, что общей кампании по вакцинации в Кремле не было. Каждый сотрудник имеет возможность поставить себе прививку.