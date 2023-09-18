Песков согласился, что ему и Путину пора ставить прививку

Дмитрий Песков заявил, что пора вакцинироваться от коронавируса
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что не знает, поставил ли российский лидер Владимир Путин прививку от коронавируса. Однако на фоне введения масочного режима в правительстве подчеркнул, что это пора сделать.
«Президент… не могу сказать [привился от COVID или нет]. Пресс-секретарь — пока нет. Согласен, что пора», — сказал он во время общения с журналистами.
Песков подчеркнул, что общей кампании по вакцинации в Кремле не было. Каждый сотрудник имеет возможность поставить себе прививку.
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