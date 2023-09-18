Песков согласился, что ему и Путину пора ставить прививку

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Большая пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, путин на экране
Дмитрий Песков заявил, что пора вакцинироваться от коронавируса Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что не знает, поставил ли российский лидер Владимир Путин прививку от коронавируса. Однако на фоне введения масочного режима в правительстве подчеркнул, что это пора сделать.

«Президент… не могу сказать [привился от COVID или нет]. Пресс-секретарь — пока нет. Согласен, что пора», — сказал он во время общения с журналистами.

Песков подчеркнул, что общей кампании по вакцинации в Кремле не было. Каждый сотрудник имеет возможность поставить себе прививку.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что не знает, поставил ли российский лидер Владимир Путин прививку от коронавируса. Однако на фоне введения масочного режима в правительстве подчеркнул, что это пора сделать. «Президент… не могу сказать [привился от COVID или нет]. Пресс-секретарь — пока нет. Согласен, что пора», — сказал он во время общения с журналистами. Песков подчеркнул, что общей кампании по вакцинации в Кремле не было. Каждый сотрудник имеет возможность поставить себе прививку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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