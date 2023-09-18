18 сентября 2023

Тюменского волонтера-поисковика обвинили в совращении подростка

Главу тобольского поискового отряда «Феникс» обвинили в совращении подростка
© Служба новостей «URA.RU»
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День пограничника. Курган, сизо, колючая проволока
Мужчина находится в тюменском СИЗО Фото:

Руководителя тобольского отряда «Феникс» Евгения Разумова обвинили в совращении подростка, не достигшего 16-летнего возраста. Об этом URA.RU рассказала его жена Екатерина Разумова. По ее словам, сейчас семья арестованного собирает деньги для того, чтобы нанять адвоката.

«Он находится в тюменском СИЗО. Его осудили по ч. 1 ст. 134 УК РФ — половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. Хотя экспертиза показала, что он не виновен», — сообщила Разумова агентству.

Она добавила, что сейчас семья арестованного собирает деньги на платного юриста. Адвокат необходим для того, чтобы подать кассационную жалобу.

В пресс-службу Следственного комитета России по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что в Тюмени вынесли приговор мигранту, который приставал к школьнице — мужчина трогал ребенка и расстегнул перед ней штаны. Мужчина был приговорен к 15 годам лишения свободы.

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Руководителя тобольского отряда «Феникс» Евгения Разумова обвинили в совращении подростка, не достигшего 16-летнего возраста. Об этом URA.RU рассказала его жена Екатерина Разумова. По ее словам, сейчас семья арестованного собирает деньги для того, чтобы нанять адвоката. «Он находится в тюменском СИЗО. Его осудили по ч. 1 ст. 134 УК РФ — половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. Хотя экспертиза показала, что он не виновен», — сообщила Разумова агентству. Она добавила, что сейчас семья арестованного собирает деньги на платного юриста. Адвокат необходим для того, чтобы подать кассационную жалобу. В пресс-службу Следственного комитета России по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени вынесли приговор мигранту, который приставал к школьнице — мужчина трогал ребенка и расстегнул перед ней штаны. Мужчина был приговорен к 15 годам лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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