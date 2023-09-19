Пожилой тюменец пытался вылечить остеохондроз, пока у него гнил спинной мозг

Житель Тюменской области долго лечил остеохондроз, не подозревая, что боли в пояснице вызваны другой болезнью — спинальным эпидуральным абсцессом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения региона.
«85-летний житель Ишима долгое время лечил остеохондроз, но эффекта не было, боли в пояснице только усиливались. Точный диагноз удалось поставить врачам Областной больницы № 4. Медики определили, что у пожилого пациента спинальный эпидуральный абсцесс», — рассказали в депздраве.
Недуг выявили при помощи МРТ. Пациента сразу же направили в Тюмень, в Областную клиническую больницу №2, где нейрохирурги провели операцию.
Спинальный эпидуральный абсцесс — это заболевание, при котором гнойное воспаление возникает в спинномозговом пространстве. Как отмечают врачи, недуг часто маскируется под остеохондроз. Поводом забеспокоиться должен стать тот факт, что пациент не чувствует облегчения от терапии на протяжении нескольких недель.
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