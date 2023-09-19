Пожилой тюменец пытался вылечить остеохондроз, пока у него гнил спинной мозг

20 сентября 2023 в 14:17 Размер текста - 17 +

Болезнь нашли, проведя МРТ Фото: Илья Московец © URA.RU Житель Тюменской области долго лечил остеохондроз, не подозревая, что боли в пояснице вызваны другой болезнью — спинальным эпидуральным абсцессом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения региона. «85-летний житель Ишима долгое время лечил остеохондроз, но эффекта не было, боли в пояснице только усиливались. Точный диагноз удалось поставить врачам Областной больницы № 4. Медики определили, что у пожилого пациента спинальный эпидуральный абсцесс», — рассказали в депздраве. Недуг выявили при помощи МРТ. Пациента сразу же направили в Тюмень, в Областную клиническую больницу №2, где нейрохирурги провели операцию. Спинальный эпидуральный абсцесс — это заболевание, при котором гнойное воспаление возникает в спинномозговом пространстве. Как отмечают врачи, недуг часто маскируется под остеохондроз. Поводом забеспокоиться должен стать тот факт, что пациент не чувствует облегчения от терапии на протяжении нескольких недель.

Житель Тюменской области долго лечил остеохондроз, не подозревая, что боли в пояснице вызваны другой болезнью — спинальным эпидуральным абсцессом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения региона. «85-летний житель Ишима долгое время лечил остеохондроз, но эффекта не было, боли в пояснице только усиливались. Точный диагноз удалось поставить врачам Областной больницы № 4. Медики определили, что у пожилого пациента спинальный эпидуральный абсцесс», — рассказали в депздраве. Недуг выявили при помощи МРТ. Пациента сразу же направили в Тюмень, в Областную клиническую больницу №2, где нейрохирурги провели операцию. Спинальный эпидуральный абсцесс — это заболевание, при котором гнойное воспаление возникает в спинномозговом пространстве. Как отмечают врачи, недуг часто маскируется под остеохондроз. Поводом забеспокоиться должен стать тот факт, что пациент не чувствует облегчения от терапии на протяжении нескольких недель.