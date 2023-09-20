В РФ перестанут поставлять продукцию Medtronic для диабетиков

Продукция от ирландско-американского производителя Medtronic стала недоступна в России. Это произошло из-за внесения властями Соединенных Штатов комплектующих к системам мониторинга глюкозы в список продукции двойного назначения. Об этом сообщила директор НМИЦ эндокринологии Наталья Мокрышева.
«В России снизилась доступность средств непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) у пациентов с диабетом. Часть комплектующих к этой системе попала в обнародованный США в мае этого года список продукции двойного назначения, и теперь их ввоз в РФ затруднен. От этого пострадали поставки продукции Medtronic», — передают слова Мокрышевой журналисты «
По ее словам, на рынке еще осталась американская продукция Abbott, но она не предназначена для страдающих диабетом детей младше четырех лет. Также специалист поясняет, что китайские системы не соответствуют необходимым требованиям.
Ранее в пресс-службе Росздравнадзора заявили, что датский препарат от диабета «Ребелсас» не будут поставлять в Россию с 2024 года, передает RT. Также в РФ планировали прекратить поставку популярного препарата для диабетиков «Оземпик», сообщили журналисты «Царьграда».
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