В РФ перестанут поставлять продукцию Medtronic для диабетиков

21 сентября 2023 в 04:55 Размер текста - 17 +

Препараты для мониторинга глюкозы попали в список продукции двойного назначения, поэтому недоступны в РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU Продукция от ирландско-американского производителя Medtronic стала недоступна в России. Это произошло из-за внесения властями Соединенных Штатов комплектующих к системам мониторинга глюкозы в список продукции двойного назначения. Об этом сообщила директор НМИЦ эндокринологии Наталья Мокрышева. «В России снизилась доступность средств непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) у пациентов с диабетом. Часть комплектующих к этой системе попала в обнародованный США в мае этого года список продукции двойного назначения, и теперь их ввоз в РФ затруднен. От этого пострадали поставки продукции Medtronic», — передают слова Мокрышевой журналисты « Коммерсанта ». По ее словам, на рынке еще осталась американская продукция Abbott, но она не предназначена для страдающих диабетом детей младше четырех лет. Также специалист поясняет, что китайские системы не соответствуют необходимым требованиям. Ранее в пресс-службе Росздравнадзора заявили, что датский препарат от диабета «Ребелсас» не будут поставлять в Россию с 2024 года, передает RT. Также в РФ планировали прекратить поставку популярного препарата для диабетиков «Оземпик», сообщили журналисты «Царьграда».

Продукция от ирландско-американского производителя Medtronic стала недоступна в России. Это произошло из-за внесения властями Соединенных Штатов комплектующих к системам мониторинга глюкозы в список продукции двойного назначения. Об этом сообщила директор НМИЦ эндокринологии Наталья Мокрышева. «В России снизилась доступность средств непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) у пациентов с диабетом. Часть комплектующих к этой системе попала в обнародованный США в мае этого года список продукции двойного назначения, и теперь их ввоз в РФ затруднен. От этого пострадали поставки продукции Medtronic», — передают слова Мокрышевой журналисты «Коммерсанта». По ее словам, на рынке еще осталась американская продукция Abbott, но она не предназначена для страдающих диабетом детей младше четырех лет. Также специалист поясняет, что китайские системы не соответствуют необходимым требованиям. Ранее в пресс-службе Росздравнадзора заявили, что датский препарат от диабета «Ребелсас» не будут поставлять в Россию с 2024 года, передает RT. Также в РФ планировали прекратить поставку популярного препарата для диабетиков «Оземпик», сообщили журналисты «Царьграда».