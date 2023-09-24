24 сентября 2023
23 сентября 2023

В правительстве ЯНАО произошли кадровые перестановки

Первым заместителем директора департамента АПК ЯНАО назначен Александр Земских
© Служба новостей «URA.RU»
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Здания Салехарда. ЯНАО, правительство янао, ямал
На должность первого заместителя департамента АПК ЯНАО назначен Александр Земских Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов назначил на должность первого заместителя окружного департамента АПК Александра Земских. Об этом сообщает официальный сайт департамента агропромышленного комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа.

«Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов подписал распоряжение о назначении первым заместителем департамента АПК ЯНАО Александра Земских. Более пяти лет он занимал должность заместителя руководителя окружного сельхозведомства», — указано на официальном сайте департамента АПК ЯНАО.

Ранее пост главы департамента АПК ЯНАО занял Андрей Рубашин. Он был назначен на эту должность в июне 2023 года.

Александр Земских родился 12 марта 1984 года в Салехарде. Имеет четыре высших образования по специальностям «Экономика», «Финансы и кредит», «Юриспруденция» и «Государственное и муниципальное управление».

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов назначил на должность первого заместителя окружного департамента АПК Александра Земских. Об этом сообщает официальный сайт департамента агропромышленного комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа. «Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов подписал распоряжение о назначении первым заместителем департамента АПК ЯНАО Александра Земских. Более пяти лет он занимал должность заместителя руководителя окружного сельхозведомства», — указано на официальном сайте департамента АПК ЯНАО. Ранее пост главы департамента АПК ЯНАО занял Андрей Рубашин. Он был назначен на эту должность в июне 2023 года. Александр Земских родился 12 марта 1984 года в Салехарде. Имеет четыре высших образования по специальностям «Экономика», «Финансы и кредит», «Юриспруденция» и «Государственное и муниципальное управление».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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