В правительстве ЯНАО произошли кадровые перестановки

Первым заместителем директора департамента АПК ЯНАО назначен Александр Земских

На должность первого заместителя департамента АПК ЯНАО назначен Александр Земских Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов назначил на должность первого заместителя окружного департамента АПК Александра Земских. Об этом сообщает официальный сайт департамента агропромышленного комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа.

«Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов подписал распоряжение о назначении первым заместителем департамента АПК ЯНАО Александра Земских. Более пяти лет он занимал должность заместителя руководителя окружного сельхозведомства», — указано на официальном сайте департамента АПК ЯНАО.

Ранее пост главы департамента АПК ЯНАО занял Андрей Рубашин. Он был назначен на эту должность в июне 2023 года.

Александр Земских родился 12 марта 1984 года в Салехарде. Имеет четыре высших образования по специальностям «Экономика», «Финансы и кредит», «Юриспруденция» и «Государственное и муниципальное управление».