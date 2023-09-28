28 сентября 2023

Жителям тюменской деревни дали газ

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, бытовой газ. Пермь, газ, газовая труба, газовый кран
Коммуникации проведены к 129 домам Фото:

В деревню Полуянова (Тюменской область) провели газ, о котором жители просили губернатора Александра Моора в прошлом году. Власти Тобольского района сообщают, что коммуникации подведены к 129 домам.

«В деревню Полуянову дали газ! За несколько месяцев рабочие проложили газораспределительные сети и подвели „стояки“ к 129 домам. В ноябре прошлого года к губернатору Тюменской области Александру Моору с просьбой провести голубое топливо в деревню обратились жители», — сообщается в telegram-канале районных властей.

Деревня Полуянова стала 26 негазифицированным населенным пунктом, куда провели сети и дали газ. До конца 2029 года планируется подключить к газу еще 32 села.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области дополнительно выделено 97 миллионов рублей на газификацию жилых домов льготников. Объем средств на социальную поддержку граждан в данном направлении увеличен до 274,6 миллиона рублей.

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В деревню Полуянова (Тюменской область) провели газ, о котором жители просили губернатора Александра Моора в прошлом году. Власти Тобольского района сообщают, что коммуникации подведены к 129 домам. «В деревню Полуянову дали газ! За несколько месяцев рабочие проложили газораспределительные сети и подвели „стояки“ к 129 домам. В ноябре прошлого года к губернатору Тюменской области Александру Моору с просьбой провести голубое топливо в деревню обратились жители», — сообщается в telegram-канале районных властей. Деревня Полуянова стала 26 негазифицированным населенным пунктом, куда провели сети и дали газ. До конца 2029 года планируется подключить к газу еще 32 села. Ранее сообщалось, что в Тюменской области дополнительно выделено 97 миллионов рублей на газификацию жилых домов льготников. Объем средств на социальную поддержку граждан в данном направлении увеличен до 274,6 миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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