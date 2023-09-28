Жителям тюменской деревни дали газ

Коммуникации проведены к 129 домам Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В деревню Полуянова (Тюменской область) провели газ, о котором жители просили губернатора Александра Моора в прошлом году. Власти Тобольского района сообщают, что коммуникации подведены к 129 домам.

«В деревню Полуянову дали газ! За несколько месяцев рабочие проложили газораспределительные сети и подвели „стояки“ к 129 домам. В ноябре прошлого года к губернатору Тюменской области Александру Моору с просьбой провести голубое топливо в деревню обратились жители», — сообщается в telegram-канале районных властей.

Деревня Полуянова стала 26 негазифицированным населенным пунктом, куда провели сети и дали газ. До конца 2029 года планируется подключить к газу еще 32 села.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области дополнительно выделено 97 миллионов рублей на газификацию жилых домов льготников. Объем средств на социальную поддержку граждан в данном направлении увеличен до 274,6 миллиона рублей.