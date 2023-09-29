В Тюмени прикрыли крупную нарколабораторию. Фото

Тюменская прокуратура направила в суд дело о производстве 80 кг наркотиков
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
КГСХА. Агрономический факультет. Микроклональное размножение картофеля. Курган, пробирки, наука, исследования, лаборатория
В лаборатории успели произвести около 80 килограммов наркотиков Фото:

В Тюмени пресекли деятельность крупной нарколаборатории, в которой успели произвести 80 килограммов веществ. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

«Прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело о производстве свыше 80 кг наркотиков. Ведомство утвердило обвинительное заключение в отношении 28-летнего жителя Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и 31-летнего жителя г. Тюмень», — говорится в сообщении.

Предполагается, что обвиняемых наняли через интернет для производства и сбыта наркотических веществ. Один из мужчин для этого даже купил земельный участок в Курганской области и построил на этом участке дом, в котором оборудовал лабораторию. Второй фигурант выполнял роль курьера. Обоих задержали в 2022 году.

Сейчас уголовное дело направлено в Тюменский районный суд. Мужчинам грозит обвинение по нескольким статьям, которые будут зависеть от их степени участия в производстве и сбыте веществ.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени пресекли деятельность крупной нарколаборатории, в которой успели произвести 80 килограммов веществ. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба прокуратуры Тюменской области. «Прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело о производстве свыше 80 кг наркотиков. Ведомство утвердило обвинительное заключение в отношении 28-летнего жителя Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и 31-летнего жителя г. Тюмень», — говорится в сообщении. Предполагается, что обвиняемых наняли через интернет для производства и сбыта наркотических веществ. Один из мужчин для этого даже купил земельный участок в Курганской области и построил на этом участке дом, в котором оборудовал лабораторию. Второй фигурант выполнял роль курьера. Обоих задержали в 2022 году. Сейчас уголовное дело направлено в Тюменский районный суд. Мужчинам грозит обвинение по нескольким статьям, которые будут зависеть от их степени участия в производстве и сбыте веществ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...