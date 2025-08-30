Полицейские нагрянули в клубы Екатеринбурга: что они там искали

В ночь с 30 на 31 августа сотрудники полиции в Екатеринбурге провели рейд по клубам города. Сотрудники правопорядка искали подростков, нарушающих комендатский час, а также хулиганов, мешающих общественному порядку. Об этом URA.RU рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.
«В проведении мероприятия были задействованы сотрудники уголовного розыска, ОЭБ и ПК, Центра по противодействию экстремизму, подразделения по контролю за оборотом наркотиков, ПДН, участковые уполномоченные, патрульно-постовая служба. Силовую поддержку обеспечили бойцы Росгвардии, а также народные дружинники», — рассказали в ведомстве.
Всего было проверено не менее четырех заведений. В полиции заверили, что подобные рейды будут проходить и дальше.
