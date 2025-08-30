30 августа 2025

Полицейские нагрянули в клубы Екатеринбурга: что они там искали

В Екатеринбурге полицейские искали нарушителей порядка в клубах
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рейд прошел в ночь с 30 на 31 августа
Рейд прошел в ночь с 30 на 31 августа Фото:

В ночь с 30 на 31 августа сотрудники полиции в Екатеринбурге провели рейд по клубам города. Сотрудники правопорядка искали подростков, нарушающих комендатский час, а также хулиганов, мешающих общественному порядку. Об этом URA.RU рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.

«В проведении мероприятия были задействованы сотрудники уголовного розыска, ОЭБ и ПК, Центра по противодействию экстремизму, подразделения по контролю за оборотом наркотиков, ПДН, участковые уполномоченные, патрульно-постовая служба. Силовую поддержку обеспечили бойцы Росгвардии, а также народные дружинники», — рассказали в ведомстве.

Всего было проверено не менее четырех заведений. В полиции заверили, что подобные рейды будут проходить и дальше.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ночь с 30 на 31 августа сотрудники полиции в Екатеринбурге провели рейд по клубам города. Сотрудники правопорядка искали подростков, нарушающих комендатский час, а также хулиганов, мешающих общественному порядку. Об этом URA.RU рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу. «В проведении мероприятия были задействованы сотрудники уголовного розыска, ОЭБ и ПК, Центра по противодействию экстремизму, подразделения по контролю за оборотом наркотиков, ПДН, участковые уполномоченные, патрульно-постовая служба. Силовую поддержку обеспечили бойцы Росгвардии, а также народные дружинники», — рассказали в ведомстве. Всего было проверено не менее четырех заведений. В полиции заверили, что подобные рейды будут проходить и дальше.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...