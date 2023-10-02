МИД Словакии вызвал посла РФ после заявления Нарышкина

02 октября 2023 в 19:45 Размер текста - 17 +

После слов Сергея Нарышкина о вмешательстве США в выборы в Словакии, был вызван российский посол в МИД страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU Министерство иностранных дел Словакии вызвало российского посла после слов главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Нарышкина о влиянии США на выборы в Братиславе. Сообщение опубликовано на официальном сайте МИД страны. «МИД Словакии вызвало представителя посольства РФ в республике. Причиной послужило заявление главы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, который он сделал во время действия моратория на агитацию, накануне внеочередных парламентских выборов в Словакии», — сообщили в международном ведомстве страны. В российском посольстве подтвердили вызов посла РФ в Словакии. За несколько дней до проведения выборов в Словакии Сергей Нарышкин заявил о вмешательстве США в парламентское голосование, передает RT. Выборы прошли 1 октября. Победила пророссийская партия «Направление — социальная демократия».

Министерство иностранных дел Словакии вызвало российского посла после слов главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Нарышкина о влиянии США на выборы в Братиславе. Сообщение опубликовано на официальном сайте МИД страны. «МИД Словакии вызвало представителя посольства РФ в республике. Причиной послужило заявление главы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, который он сделал во время действия моратория на агитацию, накануне внеочередных парламентских выборов в Словакии», — сообщили в международном ведомстве страны. В российском посольстве подтвердили вызов посла РФ в Словакии. За несколько дней до проведения выборов в Словакии Сергей Нарышкин заявил о вмешательстве США в парламентское голосование, передает RT. Выборы прошли 1 октября. Победила пророссийская партия «Направление — социальная демократия».