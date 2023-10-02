МИД Словакии вызвал посла РФ после заявления Нарышкина

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Пресс-конференция Председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина в МИА "Россия сегодня". Москва, нарышкин сергей
После слов Сергея Нарышкина о вмешательстве США в выборы в Словакии, был вызван российский посол в МИД страны Фото:

Министерство иностранных дел Словакии вызвало российского посла после слов главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Нарышкина о влиянии США на выборы в Братиславе. Сообщение опубликовано на официальном сайте МИД страны.

«МИД Словакии вызвало представителя посольства РФ в республике. Причиной послужило заявление главы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, который он сделал во время действия моратория на агитацию, накануне внеочередных парламентских выборов в Словакии», — сообщили в международном ведомстве страны. В российском посольстве подтвердили вызов посла РФ в Словакии.

За несколько дней до проведения выборов в Словакии Сергей Нарышкин заявил о вмешательстве США в парламентское голосование, передает RT. Выборы прошли 1 октября. Победила пророссийская партия «Направление — социальная демократия».

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Министерство иностранных дел Словакии вызвало российского посла после слов главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Нарышкина о влиянии США на выборы в Братиславе. Сообщение опубликовано на официальном сайте МИД страны. «МИД Словакии вызвало представителя посольства РФ в республике. Причиной послужило заявление главы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, который он сделал во время действия моратория на агитацию, накануне внеочередных парламентских выборов в Словакии», — сообщили в международном ведомстве страны. В российском посольстве подтвердили вызов посла РФ в Словакии. За несколько дней до проведения выборов в Словакии Сергей Нарышкин заявил о вмешательстве США в парламентское голосование, передает RT. Выборы прошли 1 октября. Победила пророссийская партия «Направление — социальная демократия».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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