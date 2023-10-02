Президент Словакии дала первое поручение лидеру пророссийской партии

Президент Словакии Зузана Чапутова поручила сформировать правительство лидеру партии «Направление — социальная демократия» Роберту Фицо. Его партия накануне победила на выборах в парламент. Она придерживается пророссийской политики.
«Зузана Чапутова вручила мандат на формирование правительства председателю победившей партии [на выборах в парламент] Роберту Фицо. У него есть на это две недели», —
О победе партии «Направление — социальная демократия» стало известно 1 октября. Она набрала более 23% от избирателей. В США предполагали, что эти выборы могут быть в интересах РФ. Партия Фицо придерживается российской политики.
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