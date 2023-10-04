04 октября 2023

Власти предупредили пермяков об активности волков около населенных пунктов

© Служба новостей «URA.RU»
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Центре по реабилитации хищных животных «Холзан». Свердловская область, Кашино, лес, волки, дикие животные
Волки и другие хищники идут к человеку за едой (архивное фото) Фото:

В этом году волки не раз появлялись около домов жителей Пермского края. По данным министерства природных ресурсов, хищники выходили к людям в Березниках, Соликамском, Красновишерском, Чердынском и других округах. Специалисты предупреждают, что активность диких животных из-за жаркого минувшего лета будет только расти.

«Текущий год отмечен засушливым и жарким летом, лесными пожарами, низким уровнем воды в водных объектах. Все эти факторы негативно влияют на кормовую базу хищников. Следует ожидать повышенный интерес диких животных к домашним питомцам — собакам и кошкам, свободно разгуливающим по населенному пункту; к домашнему скоту и птице, и, соответственно, увеличение случаев встреч людей с хищниками», — сообщает со ссылкой минприроды администрация Чусового в соцсети «ВКонтакте».

Чиновники призывают не оставлять без присмотра домашних питомцев, а скот пасти только на огороженных участках. Также важно не выбрасывать мусор и пищевые отходы вне свалок, чтобы не привлекать диких животных.

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В этом году волки не раз появлялись около домов жителей Пермского края. По данным министерства природных ресурсов, хищники выходили к людям в Березниках, Соликамском, Красновишерском, Чердынском и других округах. Специалисты предупреждают, что активность диких животных из-за жаркого минувшего лета будет только расти. «Текущий год отмечен засушливым и жарким летом, лесными пожарами, низким уровнем воды в водных объектах. Все эти факторы негативно влияют на кормовую базу хищников. Следует ожидать повышенный интерес диких животных к домашним питомцам — собакам и кошкам, свободно разгуливающим по населенному пункту; к домашнему скоту и птице, и, соответственно, увеличение случаев встреч людей с хищниками», — сообщает со ссылкой минприроды администрация Чусового в соцсети «ВКонтакте». Чиновники призывают не оставлять без присмотра домашних питомцев, а скот пасти только на огороженных участках. Также важно не выбрасывать мусор и пищевые отходы вне свалок, чтобы не привлекать диких животных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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