Власти предупредили пермяков об активности волков около населенных пунктов

05 октября 2023 в 10:35 Размер текста - 17 +

Волки и другие хищники идут к человеку за едой (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU В этом году волки не раз появлялись около домов жителей Пермского края. По данным министерства природных ресурсов, хищники выходили к людям в Березниках, Соликамском, Красновишерском, Чердынском и других округах. Специалисты предупреждают, что активность диких животных из-за жаркого минувшего лета будет только расти. «Текущий год отмечен засушливым и жарким летом, лесными пожарами, низким уровнем воды в водных объектах. Все эти факторы негативно влияют на кормовую базу хищников. Следует ожидать повышенный интерес диких животных к домашним питомцам — собакам и кошкам, свободно разгуливающим по населенному пункту; к домашнему скоту и птице, и, соответственно, увеличение случаев встреч людей с хищниками», — сообщает со ссылкой минприроды администрация Чусового в соцсети «ВКонтакте». Чиновники призывают не оставлять без присмотра домашних питомцев, а скот пасти только на огороженных участках. Также важно не выбрасывать мусор и пищевые отходы вне свалок, чтобы не привлекать диких животных.

В этом году волки не раз появлялись около домов жителей Пермского края. По данным министерства природных ресурсов, хищники выходили к людям в Березниках, Соликамском, Красновишерском, Чердынском и других округах. Специалисты предупреждают, что активность диких животных из-за жаркого минувшего лета будет только расти. «Текущий год отмечен засушливым и жарким летом, лесными пожарами, низким уровнем воды в водных объектах. Все эти факторы негативно влияют на кормовую базу хищников. Следует ожидать повышенный интерес диких животных к домашним питомцам — собакам и кошкам, свободно разгуливающим по населенному пункту; к домашнему скоту и птице, и, соответственно, увеличение случаев встреч людей с хищниками», — сообщает со ссылкой минприроды администрация Чусового в соцсети «ВКонтакте». Чиновники призывают не оставлять без присмотра домашних питомцев, а скот пасти только на огороженных участках. Также важно не выбрасывать мусор и пищевые отходы вне свалок, чтобы не привлекать диких животных.