Губернатор ХМАО в День учителя вспомнила, как в школе получила двойку. Видео

Губернатор ХМАО Комарова поделилась воспоминаниями о двойке за диктант

05 октября 2023 в 15:19 Размер текста - 17 +

Губернатор ХМАО Наталья Комарова вспомнила о двойке за диктант во втором классе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова вспомнила, как получила двойку за итоговый диктант во втором классе. Глава региона поделилась воспоминаниями в ходе прямой трансляции, посвященной Дню учителя. «Моя первая учительница уже, к сожалению умерла. Я ее хорошо запомнила, и мне кажется, что она меня тоже. Я, будучи отличницей, получила „двойку“ за итоговый диктант по русскому языку во втором классе», — призналась Комарова. По словам губернатора, эта оценка врезался в память, хотя со временем причина ее получения забылась. «В моем случае, скорее всего, поленилась. Не помню, что там такое случилось, но очень хорошо помню эту двойку», — поделилась губернатор. Ранее URA.RU писало о самых высокооплачиваемых вакансиях для учителей в ХМАО. Преподаватели английского и некоторые предметники могут получать до 100 тысяч рублей.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова вспомнила, как получила двойку за итоговый диктант во втором классе. Глава региона поделилась воспоминаниями в ходе прямой трансляции, посвященной Дню учителя. «Моя первая учительница уже, к сожалению умерла. Я ее хорошо запомнила, и мне кажется, что она меня тоже. Я, будучи отличницей, получила „двойку“ за итоговый диктант по русскому языку во втором классе», — призналась Комарова. По словам губернатора, эта оценка врезался в память, хотя со временем причина ее получения забылась. «В моем случае, скорее всего, поленилась. Не помню, что там такое случилось, но очень хорошо помню эту двойку», — поделилась губернатор. Ранее URA.RU писало о самых высокооплачиваемых вакансиях для учителей в ХМАО. Преподаватели английского и некоторые предметники могут получать до 100 тысяч рублей.