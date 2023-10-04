Губернатор ХМАО Наталья Комарова вспомнила, как получила двойку за итоговый диктант во втором классе. Глава региона поделилась воспоминаниями в ходе прямой трансляции, посвященной Дню учителя.
«Моя первая учительница уже, к сожалению умерла. Я ее хорошо запомнила, и мне кажется, что она меня тоже. Я, будучи отличницей, получила „двойку“ за итоговый диктант по русскому языку во втором классе», — призналась Комарова.
По словам губернатора, эта оценка врезался в память, хотя со временем причина ее получения забылась. «В моем случае, скорее всего, поленилась. Не помню, что там такое случилось, но очень хорошо помню эту двойку», — поделилась губернатор.
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