04 октября 2023

Губернатор ХМАО в День учителя вспомнила, как в школе получила двойку. Видео

Губернатор ХМАО Комарова поделилась воспоминаниями о двойке за диктант
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ПМЭФ-2021, третий день. Комарова, Николаев. Санкт-Петербург, комарова наталья
Губернатор ХМАО Наталья Комарова вспомнила о двойке за диктант во втором классе Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова вспомнила, как получила двойку за итоговый диктант во втором классе. Глава региона поделилась воспоминаниями в ходе прямой трансляции, посвященной Дню учителя.

«Моя первая учительница уже, к сожалению умерла. Я ее хорошо запомнила, и мне кажется, что она меня тоже. Я, будучи отличницей, получила „двойку“ за итоговый диктант по русскому языку во втором классе», — призналась Комарова.

По словам губернатора, эта оценка врезался в память, хотя со временем причина ее получения забылась. «В моем случае, скорее всего, поленилась. Не помню, что там такое случилось, но очень хорошо помню эту двойку», — поделилась губернатор.

Ранее URA.RU писало о самых высокооплачиваемых вакансиях для учителей в ХМАО. Преподаватели английского и некоторые предметники могут получать до 100 тысяч рублей.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова вспомнила, как получила двойку за итоговый диктант во втором классе. Глава региона поделилась воспоминаниями в ходе прямой трансляции, посвященной Дню учителя. «Моя первая учительница уже, к сожалению умерла. Я ее хорошо запомнила, и мне кажется, что она меня тоже. Я, будучи отличницей, получила „двойку“ за итоговый диктант по русскому языку во втором классе», — призналась Комарова. По словам губернатора, эта оценка врезался в память, хотя со временем причина ее получения забылась. «В моем случае, скорее всего, поленилась. Не помню, что там такое случилось, но очень хорошо помню эту двойку», — поделилась губернатор. Ранее URA.RU писало о самых высокооплачиваемых вакансиях для учителей в ХМАО. Преподаватели английского и некоторые предметники могут получать до 100 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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