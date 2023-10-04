04 октября 2023

Губернатор ХМАО Комарова пожаловалась детям на подчиненных, не давших ей вести «Разговоры о важном». Видео

Губернатор ХМАО раскритиковала коллег, не давших ей провести «Разговор о важном»
© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2021, третий день. Комарова, Николаев. Санкт-Петербург, комарова наталья
Глава Югры Наталья Комарова заявила, что коллеги не дают ей говорить «о важном» с детьми Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова пожаловалась на коллег, не готовых дать ей провести урок «разговоры о важном». Во время прямой трансляции в День учителя она попросила детей, чтобы те потребовали проведения урока с главой региона.

«Я уже несколько раз задавала вопрос своим коллегам: «А почему вы мне не даете возможность поговорить с молодыми людьми «о важном?». Я готова, а вот мои коллеги — пока нет. В этой связи, дети, потребуйте, пожалуйста, чтобы я провела такой урок и разговор о важном. А то я им говорю, а они не слушают меня», — заявила Комарова.

По словам губернатора, если дети попросят, то чиновники не смогут отказать. «Тогда куда им деваться? С обеих сторон», — отметила глава региона. Никто из чиновников, присутствовавших в зале во время трансляции, не замечание не ответил.

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО поделилась воспоминаниями о двойке за диктант в первом классе. Глава региона отметила, что ее поставила первая учительница, и, будучи отличницей, Комарова запомнила этот случай.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова пожаловалась на коллег, не готовых дать ей провести урок «разговоры о важном». Во время прямой трансляции в День учителя она попросила детей, чтобы те потребовали проведения урока с главой региона. «Я уже несколько раз задавала вопрос своим коллегам: «А почему вы мне не даете возможность поговорить с молодыми людьми «о важном?». Я готова, а вот мои коллеги — пока нет. В этой связи, дети, потребуйте, пожалуйста, чтобы я провела такой урок и разговор о важном. А то я им говорю, а они не слушают меня», — заявила Комарова. По словам губернатора, если дети попросят, то чиновники не смогут отказать. «Тогда куда им деваться? С обеих сторон», — отметила глава региона. Никто из чиновников, присутствовавших в зале во время трансляции, не замечание не ответил. Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО поделилась воспоминаниями о двойке за диктант в первом классе. Глава региона отметила, что ее поставила первая учительница, и, будучи отличницей, Комарова запомнила этот случай.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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