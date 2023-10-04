Губернатор ХМАО Комарова пожаловалась детям на подчиненных, не давших ей вести «Разговоры о важном». Видео

Губернатор ХМАО раскритиковала коллег, не давших ей провести «Разговор о важном»

05 октября 2023 в 16:42 Размер текста - 17 +

Глава Югры Наталья Комарова заявила, что коллеги не дают ей говорить «о важном» с детьми Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова пожаловалась на коллег, не готовых дать ей провести урок «разговоры о важном». Во время прямой трансляции в День учителя она попросила детей, чтобы те потребовали проведения урока с главой региона. «Я уже несколько раз задавала вопрос своим коллегам: «А почему вы мне не даете возможность поговорить с молодыми людьми «о важном?». Я готова, а вот мои коллеги — пока нет. В этой связи, дети, потребуйте, пожалуйста, чтобы я провела такой урок и разговор о важном. А то я им говорю, а они не слушают меня», — заявила Комарова. По словам губернатора, если дети попросят, то чиновники не смогут отказать. «Тогда куда им деваться? С обеих сторон», — отметила глава региона. Никто из чиновников, присутствовавших в зале во время трансляции, не замечание не ответил. Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО поделилась воспоминаниями о двойке за диктант в первом классе. Глава региона отметила, что ее поставила первая учительница, и, будучи отличницей, Комарова запомнила этот случай.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова пожаловалась на коллег, не готовых дать ей провести урок «разговоры о важном». Во время прямой трансляции в День учителя она попросила детей, чтобы те потребовали проведения урока с главой региона. «Я уже несколько раз задавала вопрос своим коллегам: «А почему вы мне не даете возможность поговорить с молодыми людьми «о важном?». Я готова, а вот мои коллеги — пока нет. В этой связи, дети, потребуйте, пожалуйста, чтобы я провела такой урок и разговор о важном. А то я им говорю, а они не слушают меня», — заявила Комарова. По словам губернатора, если дети попросят, то чиновники не смогут отказать. «Тогда куда им деваться? С обеих сторон», — отметила глава региона. Никто из чиновников, присутствовавших в зале во время трансляции, не замечание не ответил. Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО поделилась воспоминаниями о двойке за диктант в первом классе. Глава региона отметила, что ее поставила первая учительница, и, будучи отличницей, Комарова запомнила этот случай.