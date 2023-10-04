Губернатор ХМАО Наталья Комарова пожаловалась на коллег, не готовых дать ей провести урок «разговоры о важном». Во время прямой трансляции в День учителя она попросила детей, чтобы те потребовали проведения урока с главой региона.
«Я уже несколько раз задавала вопрос своим коллегам: «А почему вы мне не даете возможность поговорить с молодыми людьми «о важном?». Я готова, а вот мои коллеги — пока нет. В этой связи, дети, потребуйте, пожалуйста, чтобы я провела такой урок и разговор о важном. А то я им говорю, а они не слушают меня», — заявила Комарова.
По словам губернатора, если дети попросят, то чиновники не смогут отказать. «Тогда куда им деваться? С обеих сторон», — отметила глава региона. Никто из чиновников, присутствовавших в зале во время трансляции, не замечание не ответил.
Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО поделилась воспоминаниями о двойке за диктант в первом классе. Глава региона отметила, что ее поставила первая учительница, и, будучи отличницей, Комарова запомнила этот случай.
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