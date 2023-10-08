Мэрия в ЯНАО ищет чиновника на зарплату чуть больше, чем у дворника

Администрация Лабытнанги ищет начотдела на зарплату от 73 тысяч рублей

09 октября 2023 в 18:00 Размер текста - 17 +

В мэрию Лабытнанги требуется начальник отдела Фото: Илья Московец © URA.RU В Лабытнанги (ЯНАО) ищут начальника отдела в управлении внутренней политики на зарплату от 73 до 113 тысяч рублей (ранее агентство сообщало, что в Губкинском ищут дворника на зарплату в 65 тысяч рублей). Конкурс на занятие вакантной должности объявили в администрации города. «В администрации Лабытнанги открыта вакансия на замещение вакантной должности начальника отдела в управление внутренней политики. Зарплата соискателя составит от 73 до 113 тысяч рублей», — сообщается в информации о вакансии, опубликованной на портале «Госслужба». Конкурсанту предлагается возглавить отдел проектной работы. Для подачи конкурсной заявки от соискателя не требуется опыта работы на государственной службе, он должен иметь высшее образование, уметь рационально использовать служебное время, планировать, обладать коммуникативными навыками и достигать результат. Ранее URA.RU рассказало, что в Губкинском работодателю требуется дворник на зарплату в 65 тысяч рублей. При переезде из другого населенного пункта возможно предоставление служебной жилплощади.

В Лабытнанги (ЯНАО) ищут начальника отдела в управлении внутренней политики на зарплату от 73 до 113 тысяч рублей (ранее агентство сообщало, что в Губкинском ищут дворника на зарплату в 65 тысяч рублей). Конкурс на занятие вакантной должности объявили в администрации города. «В администрации Лабытнанги открыта вакансия на замещение вакантной должности начальника отдела в управление внутренней политики. Зарплата соискателя составит от 73 до 113 тысяч рублей», — сообщается в информации о вакансии, опубликованной на портале «Госслужба». Конкурсанту предлагается возглавить отдел проектной работы. Для подачи конкурсной заявки от соискателя не требуется опыта работы на государственной службе, он должен иметь высшее образование, уметь рационально использовать служебное время, планировать, обладать коммуникативными навыками и достигать результат. Ранее URA.RU рассказало, что в Губкинском работодателю требуется дворник на зарплату в 65 тысяч рублей. При переезде из другого населенного пункта возможно предоставление служебной жилплощади.