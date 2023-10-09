Тюмень вошла в топ российских городов, где легко строить карьеру

Благодаря местному бизнесу Тюмень заняла восьмую строчку в рейтинге городов России, где легко построить карьеру. Об этом со ссылкой на сервис «Работа.ру» сообщает в telegram-канале «РБК Тюмень».
«Благодаря бизнесу Тюмень вошла в топ городов, где легко строить карьеру. Аналитики сервиса „Работа.ру“ в сентябре провели исследование и составил топ 10 городов, где легче всего построить карьеру. Из всех городов Тюмень заняла восьмое место», — говорится в сообщении.
Отмечается, что рейтинг составлялся с учетом наличия в регионе крупного бизнеса, федеральных компаний и хороших университетов. В лидерах рейтинга — Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Владивосток, Нижний Новгород. Девятое и десятое места вслед за Тюменью получили Краснодар и Сочи.
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