ЦБ придумал способ обойти системы SWIFT с помощью цифрового рубля

РБК: ЦБ создает счет цифрового рубля для иностранных банков, чтобы обойти SWIFT

10 октября 2023 в 02:50 Размер текста - 17 +

Цифровой рубль позволит проводить транзакции в обход SWIFT Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Банк России начал готовить базу для подключения иностранных банков к цифровому рублю с 2025 года. Об этом сказано в опубликованном регулятором проекте указания. Благодаря изменениям иностранные банки смогут присоединяться к платформе цифрового рубля, чтобы проводить международные транзакции в обход системы SWIFT, заявил руководитель направления разрешения IT- и IP-споров в фирме «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле. Указание Банка России создает «счет цифрового рубля иностранного банка». «Иностранные банки могут присоединяться к платформе, чтобы проводить транзакции в обход международной системы SWIFT. Это может быть любой банк, готовый заключить соглашение с ЦБ РФ, и для этого не нужна своя цифровая валюта. Вопрос заключается лишь в наличии экономической целесообразности», — рассказал Шицле изданию РБК. Как сообщил представитель ЦБ, при построении платформы рассматривалась возможность трансграничного взаимодействия, что уже прописано в законе. «Такая возможность должна отражаться и в подзаконных актах», — отметил он. По мнению руководителя направления исследований лаборатории блокчейна и финтеха Школы управления «Сколково» Екатерины Семериковой, ключевой целью привлечения иностранных банков для работы с цифровым рублем является ведение бизнеса с компаниями из России. «Такой счет может позволить проводить расчеты, которые осложнены из-за санкций. Также это может быть актуально и для тех, кто хочет обслуживать российских клиентов», — подчеркнул эксперт. Ранее Директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина заявила, что банк прорабатывает возможность расчетов в цифровом рубле с дружественными странами, передает RT. По словам Бакиной, работа ведется с регуляторами, которые проявляют интерес к взаимодействию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Банк России начал готовить базу для подключения иностранных банков к цифровому рублю с 2025 года. Об этом сказано в опубликованном регулятором проекте указания. Благодаря изменениям иностранные банки смогут присоединяться к платформе цифрового рубля, чтобы проводить международные транзакции в обход системы SWIFT, заявил руководитель направления разрешения IT- и IP-споров в фирме «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле. Указание Банка России создает «счет цифрового рубля иностранного банка». «Иностранные банки могут присоединяться к платформе, чтобы проводить транзакции в обход международной системы SWIFT. Это может быть любой банк, готовый заключить соглашение с ЦБ РФ, и для этого не нужна своя цифровая валюта. Вопрос заключается лишь в наличии экономической целесообразности», — рассказал Шицле изданию РБК. Как сообщил представитель ЦБ, при построении платформы рассматривалась возможность трансграничного взаимодействия, что уже прописано в законе. «Такая возможность должна отражаться и в подзаконных актах», — отметил он. По мнению руководителя направления исследований лаборатории блокчейна и финтеха Школы управления «Сколково» Екатерины Семериковой, ключевой целью привлечения иностранных банков для работы с цифровым рублем является ведение бизнеса с компаниями из России. «Такой счет может позволить проводить расчеты, которые осложнены из-за санкций. Также это может быть актуально и для тех, кто хочет обслуживать российских клиентов», — подчеркнул эксперт. Ранее Директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина заявила, что банк прорабатывает возможность расчетов в цифровом рубле с дружественными странами, передает RT. По словам Бакиной, работа ведется с регуляторами, которые проявляют интерес к взаимодействию.