Прокурор встретился с жителями Кусье-Александровского Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В поселке Кусье-Александровский Пермского края, где второй месяц нет воды, местные жители встретились с прокурором Горнозаводского городского округа Владимиром Боголюбовым. Также в населенный пункт приехал глава муниципалитета Владимир Лумпов. Чиновник оценил ситуацию с подачей воды на месте. Об этом говорится в сообществе окружной газеты «Новости» в соцсети «ВКонтакте».

«В Кусье-Александровском состоялась встреча населения с главой округа Вадимом Лумповым, прокурором Владимиром Боголюбовым, директором ООО „Вода“ Александром Шемелиным. Тема — проблема водоснабжения поселка. Люди наперебой кричали, что с мая вода практически не поступает в их дома. Глава проверил работу водоразборных колонок, состояние скважин на водозаборе „Утянка“», — сказано в опубликованном в соцсети посте.

Сейчас местные власти решают, как нормализовать водоснабжение в поселке. Один из возможных вариантов — модернизация и запуск старой скважины в дополнение к действующей, отмечает издание. Оборудование для скважины уже закуплено и будет установлено в ближайшее время. Решение о подключении скважины к водозабору будет принято после заборов проб на анализ воды.

Ранее в редакцию URA.RU обратилась одна из жительниц Кусье-Александровска. Женщина рассказала, что в поселке уже несколько месяцев наблюдаются перебои с подачей воды, а с сентября вода фактически, прекратила поступать в дома жителей. Из-за Селяне обратились в прокуратуру и к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину с просьбой повлиять на ситуацию.

Жители Кусье-Александровского рассказали прокурору Владимиру Боголюбову о проблемах с водоснабжением поселка Фото: газета «Новости», «ВКонтакте» https://vk.com/novostigornaz

Власти рассматривают возможность запуска старой скважины для обеспечения подачи воды в поселок Фото: газета «Новости», «ВКонтакте» https://vk.com/novostigornaz