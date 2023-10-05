Жители пермской глубинки второй месяц сидят без воды

Жители Кусье-Александровского вынуждены запасаться водой впрок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В поселке Кусье-Александровский Горнозаводского округа Пермского края возникли проблемы с подачей воды. Об этом URA.RU рассказала одна из жительниц поселка Валентина Тюрина. По словам женщины, перебои с централизованным водоснабжением возникли еще в мае, а с сентября вода в дома жителей поступать, фактически, прекратила.

«С сентября воды почти не стало на шести улицах поселка. Вода подается с перебоями и бежит из крана тоненькой струйкой, жители едва два-три ведра набирают за день. Мы уже письма написали и губернатору и в прокуратуру. Никаких сдвигов нет», — пояснила Тюрина. По словам женщины, письмо под обращениями подписали 70 человек.

Селяне отмечают, что подача воды прекратилась из-за прорыва трубы на местном водозаборе. В администрации Горнозаводского округа жителям сообщили, что средств на ее ремонт в бюджете нет. Прокуратура уже организовала проверку по факту отсутствия воды в Кусье-Александровском. О ее итогах в надзорном ведомстве обещают проинформировать до конца октября.

Источник в администрации губернатора Прикамья подтвердил URA.RU факт обращения жителей к главе региона. Начальник управления развития инфраструктуры мэрии Горнозаводска Регина Виноградова, которая отвечает за водоснабжение в территории, на звонок корреспондента URA.RU не ответила.

В августе без воды остались сразу несколько населенных пунктов в Добрянском округе. Причиной стала изношенность водопроводной сети, жаркая погода и повышенная нагрузка на сети. На нехватку воды во время засушливой погоды жаловались и жители Уинского округа.