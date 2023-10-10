Жители ЯНАО не могут вовремя получить медицинскую помощь

11 октября 2023 в 13:07 Размер текста - 17 +

Жители Надыма обеспокоены отсутствием специалистов в местной больнице Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Надыма (ЯНАО) вынуждены обращаться в другие медицинские учреждения якобы из-за халатности местных врачей и отсутствия специалистов. Об этом массово пишут местные жители в социальной сети «ВКонтакте». «Мало того, что теперь запись ко всем узким специалистам через педиатра, так и к нему не попасть! Ребенку с острой болью к Лору не попасть! Врача гастроэнтеролога детского вообще нет! Анализы сдать — проблема, все за свой счет!», — написала Анна Илькевич в местной группе «Злой и добрый надымчанин». Горожане жалуются, что не могут получить направление на анализы даже в экстренных ситуациях. «У моего новорожденного ребенка были проблемы с кишечником, мне был нужен расширенный анализ, в котором мне отказали, хотя он входит в мою страховку. Пришлось самой платно сдавать данный анализ несколько раз, чтобы помочь ребенку», — поделилась Наталья Колганова в комментариях группы. Пациенты не могут вовремя попасть к специалистам и получить необходимую помощь. «Когда у нас началась крапивница, решила записать ребенка к аллергологу, мест не было. 2 дня ждала свободное окошко, пока не начался отек, позвонила уже заведующей филиала, получила ответ: „Даже экстренно нет времени вас принять“. В час ночи на скорой повезли в приемное отделение, но нас отправили домой несмотря на то, что ребенок задыхался», — написала Милада Петрова. В окружном департаменте здравоохранения URA.RU сообщили, что ставки полностью укомплектованы, однако некоторые специалисты узкого профиля не предусмотрены в штатном расписании. «В настоящий момент два педиатра находятся в отпуске. Для всех пациентов с симптомами ОРВИ работает кабинет неотложной помощи, медицинский работник проведет осмотр и выдаст направление к ЛОРу или другому узкому специалисту, предварительная запись не требуется. К сожалению, детский гастроэнтеролог в штате не предусмотрен, при наличии показаний оформляем телемедицинскую консультацию с профильным федеральным центром, направляем на очную консультацию в больницы округа и за его пределы, проезд и лечение оплачиваются», — ответили там. Ранее URA.RU писало о жалобах жителей города Лабытнанги (ЯНАО) на некачественные медикаменты для людей с сахарным диабетом. По словам пациентов, лекарства, которые предоставляют в поликлинике не помогают в борьбе с заболеванием. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Надыма (ЯНАО) вынуждены обращаться в другие медицинские учреждения якобы из-за халатности местных врачей и отсутствия специалистов. Об этом массово пишут местные жители в социальной сети «ВКонтакте». «Мало того, что теперь запись ко всем узким специалистам через педиатра, так и к нему не попасть! Ребенку с острой болью к Лору не попасть! Врача гастроэнтеролога детского вообще нет! Анализы сдать — проблема, все за свой счет!», — написала Анна Илькевич в местной группе «Злой и добрый надымчанин». Горожане жалуются, что не могут получить направление на анализы даже в экстренных ситуациях. «У моего новорожденного ребенка были проблемы с кишечником, мне был нужен расширенный анализ, в котором мне отказали, хотя он входит в мою страховку. Пришлось самой платно сдавать данный анализ несколько раз, чтобы помочь ребенку», — поделилась Наталья Колганова в комментариях группы. Пациенты не могут вовремя попасть к специалистам и получить необходимую помощь. «Когда у нас началась крапивница, решила записать ребенка к аллергологу, мест не было. 2 дня ждала свободное окошко, пока не начался отек, позвонила уже заведующей филиала, получила ответ: „Даже экстренно нет времени вас принять“. В час ночи на скорой повезли в приемное отделение, но нас отправили домой несмотря на то, что ребенок задыхался», — написала Милада Петрова. В окружном департаменте здравоохранения URA.RU сообщили, что ставки полностью укомплектованы, однако некоторые специалисты узкого профиля не предусмотрены в штатном расписании. «В настоящий момент два педиатра находятся в отпуске. Для всех пациентов с симптомами ОРВИ работает кабинет неотложной помощи, медицинский работник проведет осмотр и выдаст направление к ЛОРу или другому узкому специалисту, предварительная запись не требуется. К сожалению, детский гастроэнтеролог в штате не предусмотрен, при наличии показаний оформляем телемедицинскую консультацию с профильным федеральным центром, направляем на очную консультацию в больницы округа и за его пределы, проезд и лечение оплачиваются», — ответили там. Ранее URA.RU писало о жалобах жителей города Лабытнанги (ЯНАО) на некачественные медикаменты для людей с сахарным диабетом. По словам пациентов, лекарства, которые предоставляют в поликлинике не помогают в борьбе с заболеванием.