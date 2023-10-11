Путин раскрыл, к чему привели попытки ЕС отказаться от российского газа

Путин: отказ ЕС от российского топлива привел к ослаблению экономики Запада
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин заявил, что Запад удивляет своими действиями Фото:

Попытки Евросоюза (ЕС) отказаться от российского газа и топлива привели к ослаблению экономики Запада. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Страны ЕС пытаются полностью отказаться от российских энергоносителей, в результате вся их экономика находится на нулевой отметке», — сообщил Путин на пленарном заседании Международного форума «Российская энергетическая неделя». Трансляция идет на телеканале «Россия-24».

По словам Путина, ситуация на Западе заставляет его удивляться. Он подчеркнул, что действия западных стран привели к мировому беспорядку на энергорынке.

Ранее Владимир Путин заявил, что экономика РФ преодолела все санкционные проблемы и вышла на новый этап развития, передает RT. Депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек сообщил, что Евросоюз не будет оценивать последствия принятия новых санкций против РФ в области ядерной промышленности.

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Попытки Евросоюза (ЕС) отказаться от российского газа и топлива привели к ослаблению экономики Запада. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Страны ЕС пытаются полностью отказаться от российских энергоносителей, в результате вся их экономика находится на нулевой отметке», — сообщил Путин на пленарном заседании Международного форума «Российская энергетическая неделя». Трансляция идет на телеканале «Россия-24». По словам Путина, ситуация на Западе заставляет его удивляться. Он подчеркнул, что действия западных стран привели к мировому беспорядку на энергорынке. Ранее Владимир Путин заявил, что экономика РФ преодолела все санкционные проблемы и вышла на новый этап развития, передает RT. Депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек сообщил, что Евросоюз не будет оценивать последствия принятия новых санкций против РФ в области ядерной промышленности.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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