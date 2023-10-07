Путин заявил о партнерстве с Казахстаном, несмотря на двуличность Токаева

Путин: Россия открыта к сотрудничеству в сфере энергетики

Россия открыта к сотрудничеству в сфере энергетики, заявил Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин 7 октября дал старт поставкам российского газа в Узбекистан через Казахстан. Оперативная реализация столь масштабного проекта показала, что России, Казахстану и Узбекистану по плечу решать самые сложные задачи, заявил Путин на встрече со своими коллегами в Ново-Огарево. Проект удалось реализовать несмотря на ранние заявления Токарева о поддержке санкций Запада против России.

«Оперативная реализация столь масштабного взаимовыгодного и социально значимого проекта показала, что России, Казахстану и Узбекистану по плечу решать самые сложные, любые самые амбициозные задачи. Уверен, что стратегическое партнерство трех наших стран продолжится. Продолжит развиваться и приносить конкретные осязаемые результаты нашим народам. Россия открыта к сотрудничеству в сфере энергетики», — отметил Путин. Встречу транслировал телеканал «России 24».

Запуск проекта по поставке российского газа в Узбекистан через Казахстан будет иметь очевидную отдачу для всех трех государств. Узбекистан сможет получить дополнительный источник энергоснабжения, что гарантирует бесперебойную подачу тепла и электричества в дома и социально-значимые объекты. Казахстан решит вопрос газификации своих северных и восточных регионов. Россия же подтвердит статус надежного поставщика природного газа. «Мы открыты к дальнейшему сотрудничеству, будем стремиться удовлетворять нужды всех наших казахстанских и узбекистанских друзей, партнеров, других заинтересованных потребителей в этом виде топлива», — пояснил Владимир Путин.

Ранее президент Касым Жомарт Токаев заявил, что Казахстан будет следовать санкциям Запада против России и имеет контакты со всеми соответствующими организациями по соблюдению рестрикционного режима. Позднее он попытался оправдаться за ранние заявления о поддержке антироссийских санкций отметив, что Казахстан придерживается курса на всестороннее развитие отношений с Россией.