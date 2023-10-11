11 октября 2023

В Тюменской области подержанные авто подорожают на 30%

© Служба новостей «URA.RU»
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Автосалон РЕНО. Челябинск, рено, автомобиль, автосалон
К 2024 году средняя стоимость машины с пробегом составит около двух млн рублей Фото:

К следующему году в Тюменской области средний чек на покупку авто с пробегом увеличится на 30%. Об этом рассказал директор автомобильного маркетплейса FRESH в Тюмени Юрий Чистов.

«Сейчас он (средний чек на покупку поддержанного авто, прим URA.RU) составляет 1,4 млн рублей. Цена постоянно увеличивается, и предпосылок к тому, что рост остановится, нет», — передают слова Чистова журналисты РБК Тюмень. Ожидается, что к 2024 году средняя стоимость машины с пробегом составит около двух млн рублей.

Цена на поддержанные авто стабильно увеличиваются на протяжении последних лет. Эксперты объясняют это уходом с рынка основных производителей, а китайский автопром в данный момент не способен покрыть спрос населения.

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К следующему году в Тюменской области средний чек на покупку авто с пробегом увеличится на 30%. Об этом рассказал директор автомобильного маркетплейса FRESH в Тюмени Юрий Чистов. «Сейчас он (средний чек на покупку поддержанного авто, прим URA.RU) составляет 1,4 млн рублей. Цена постоянно увеличивается, и предпосылок к тому, что рост остановится, нет», — передают слова Чистова журналисты РБК Тюмень. Ожидается, что к 2024 году средняя стоимость машины с пробегом составит около двух млн рублей. Цена на поддержанные авто стабильно увеличиваются на протяжении последних лет. Эксперты объясняют это уходом с рынка основных производителей, а китайский автопром в данный момент не способен покрыть спрос населения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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