В Тюменской области подержанные авто подорожают на 30%

К 2024 году средняя стоимость машины с пробегом составит около двух млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

К следующему году в Тюменской области средний чек на покупку авто с пробегом увеличится на 30%. Об этом рассказал директор автомобильного маркетплейса FRESH в Тюмени Юрий Чистов.

«Сейчас он (средний чек на покупку поддержанного авто, прим URA.RU) составляет 1,4 млн рублей. Цена постоянно увеличивается, и предпосылок к тому, что рост остановится, нет», — передают слова Чистова журналисты РБК Тюмень. Ожидается, что к 2024 году средняя стоимость машины с пробегом составит около двух млн рублей.

Цена на поддержанные авто стабильно увеличиваются на протяжении последних лет. Эксперты объясняют это уходом с рынка основных производителей, а китайский автопром в данный момент не способен покрыть спрос населения.