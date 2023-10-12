Мэрии Салехарда не хватает материала, чтобы засыпать яму Фото: Анна Майорова © URA.RU

Мэрия Салехарда (ЯНАО) два года не может засыпать большую яму во дворе дома, которая мешает жителям. В этом году решить также проблему не удалось — на хватило материала, сообщили представители городской администрации в социальной сети «ВКонтакте».

«Сожалеем, но весь материал для отсыпки в этом году уже израсходован. В следующем году обязательно возьмем в работу этот участок», — ответили власти.

Жителей возмутил такой ответ, потому что они на протяжении двух лет испытывают дискомфорт и трудности.«Улица Королева, 26 выезд со двора на улицу Маяковского, эта лужа здесь круглогодично! Невозможно пройти, с ребенком или с коляской тем более! Раскопали яму еще в 2021 году, когда делали септик и на этом все! Мало того что труба эта торчит, так еще и со двора выйти невозможно!», — рассказал аноним в городском сообществе «Подслушано в Салехарде».

Ранее URA.RU писало о жалобах жителей Салехарда на мусор, который было некуда выносить. Администрация города обещала исправить ситуацию в скором времени.