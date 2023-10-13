Франция впервые за 32 года ввела режим террористической угрозы

13 октября 2023 в 23:51 Размер текста - 17 +

Режим террористической угрозы во Франции введен после нападения на лицей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Во Франции после нападения на лицей, где погиб учитель, ввели режим террористической угрозы. Об этом сообщило издание France Presse. Впервые подобный режим был активирован в 1991 году. «Премьер-министр Элизабет Борн решила повысить уровень готовности плана Vigipirate до „террористической угрозы“» — сообщило издание со ссылкой на офис Борн. Такое решение было принято после заседания совета безопасности под председательством президента Франции Эммануэля Макрона. Данный уровень угрозы вводится после того, как был совершен теракт или когда террористическая группировка, чье местонахождение не было определено, переходит к действию. Впервые план Vigipirate был активирован в 1991 году. Утром 13 октября во Франции неизвестный напал с оружием на среднюю школу Гамбетта в Аррасе. Во время нападения он прокричал фразу «Аллаху Акбар», убил преподавателя и ранил нескольких людей. Позже телеканал BFM-TV сообщил, что подозреваемый в нападении является уроженцем Чечни.

Во Франции после нападения на лицей, где погиб учитель, ввели режим террористической угрозы. Об этом сообщило издание France Presse. Впервые подобный режим был активирован в 1991 году. «Премьер-министр Элизабет Борн решила повысить уровень готовности плана Vigipirate до „террористической угрозы“» — сообщило издание со ссылкой на офис Борн. Такое решение было принято после заседания совета безопасности под председательством президента Франции Эммануэля Макрона. Данный уровень угрозы вводится после того, как был совершен теракт или когда террористическая группировка, чье местонахождение не было определено, переходит к действию. Впервые план Vigipirate был активирован в 1991 году. Утром 13 октября во Франции неизвестный напал с оружием на среднюю школу Гамбетта в Аррасе. Во время нападения он прокричал фразу «Аллаху Акбар», убил преподавателя и ранил нескольких людей. Позже телеканал BFM-TV сообщил, что подозреваемый в нападении является уроженцем Чечни.