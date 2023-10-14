ЦАХАЛ проверяет количество эвакуированных мирных в секторе Газа перед атакой

14 октября 2023 в 18:46 Размер текста - 17 +

ХАМАС мог помешать эвакуации гражданских в секторе Газа заявил Джонатан Конрикус Фото: Majdi Mohammed/AP/TASS новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Израиль начнет массированные атаки по сектору Газа после того, как убедится в эвакуации палестинцев из территории. Об этом сообщил представитель израильской армии ЦАХАЛ Джонатан Конрикус. «Нам нужно посмотреть, сколько мирных жителей осталось в этом районе. И как только мы увидим, что ситуация допустима для крупных боевых действий, тогда они начнутся», — сказал Джонатан Конкрикус. Его слова передал американский телеканал CNN. По словам представители армии, боевики из палестинской армии ХАМАС могли помешать эвакуации гражданских из сектора Газа. По его мнению, боевики используют мирных в качестве «живого щита». После того как ХАМАС проник на территорию Израиля и начал ударять по стране ракетами, ЦАХАЛ объявил об операции «Железные мечи» 7 октября. Затем в этот же день была объявлена полноценная война. Спустя неделю Израиль призвал мирное население в количестве миллиона человек эвакуироваться из северной части сектора Газа в южную. ЦАХАЛ дали время до 18:00 (по Мск), после чего должны начаться активные боевые действия.

Израиль начнет массированные атаки по сектору Газа после того, как убедится в эвакуации палестинцев из территории. Об этом сообщил представитель израильской армии ЦАХАЛ Джонатан Конрикус. «Нам нужно посмотреть, сколько мирных жителей осталось в этом районе. И как только мы увидим, что ситуация допустима для крупных боевых действий, тогда они начнутся», — сказал Джонатан Конкрикус. Его слова передал американский телеканал CNN. По словам представители армии, боевики из палестинской армии ХАМАС могли помешать эвакуации гражданских из сектора Газа. По его мнению, боевики используют мирных в качестве «живого щита». После того как ХАМАС проник на территорию Израиля и начал ударять по стране ракетами, ЦАХАЛ объявил об операции «Железные мечи» 7 октября. Затем в этот же день была объявлена полноценная война. Спустя неделю Израиль призвал мирное население в количестве миллиона человек эвакуироваться из северной части сектора Газа в южную. ЦАХАЛ дали время до 18:00 (по Мск), после чего должны начаться активные боевые действия.