Губернатор Моор поделился результатом дорожных рабочих в регионе за пять лет

Александр Моор: 3 тысячи километров дорог отремонтировано за последние 5 лет

15 октября 2023 в 09:27 Размер текста - 17 +

Моор поблагодарил всех дорожников за труд Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Тюменской области за последние пять лет было отремонтировано три тысячи километров автодорог, 19 мостов, 11 развязок и путепроводов. Поделился результатами губернатор региона Александр Моор в День работников дорожного хозяйства. «Дорожный сезон этого года подходит к завершению. Три тысячи километров автодорог, 19 мостов, 11 развязок и путепроводов отремонтировано в Тюменской области за последние пять лет. Благодарю всех дорожников за труд. Впереди решение новых задач, имеющих важное значение для укрепления экономического потенциала Тюменской области», — передает слова Моор информцентр правительства региона. По словам губернатора Моора, было завершено строительство окружной дороги вокруг Тюмени. Он отметил, что регион ежегодно на 100% выполняет планы нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Ранее Моор дал старт движению по новому путепроводу через Транссибирскую магистраль в Ялуторовске. Она позволит жителям окраины беспрепятственно добираться до центра города. Губернатор отметил, что путепровод был построен с опережением графика. Его открытие приурочили ко дню рождения Ялуторовска.

В Тюменской области за последние пять лет было отремонтировано три тысячи километров автодорог, 19 мостов, 11 развязок и путепроводов. Поделился результатами губернатор региона Александр Моор в День работников дорожного хозяйства. «Дорожный сезон этого года подходит к завершению. Три тысячи километров автодорог, 19 мостов, 11 развязок и путепроводов отремонтировано в Тюменской области за последние пять лет. Благодарю всех дорожников за труд. Впереди решение новых задач, имеющих важное значение для укрепления экономического потенциала Тюменской области», — передает слова Моор информцентр правительства региона. По словам губернатора Моора, было завершено строительство окружной дороги вокруг Тюмени. Он отметил, что регион ежегодно на 100% выполняет планы нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Ранее Моор дал старт движению по новому путепроводу через Транссибирскую магистраль в Ялуторовске. Она позволит жителям окраины беспрепятственно добираться до центра города. Губернатор отметил, что путепровод был построен с опережением графика. Его открытие приурочили ко дню рождения Ялуторовска.