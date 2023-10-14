14 октября 2023
13 октября 2023

Губернатор Моор поделился результатом дорожных рабочих в регионе за пять лет

Александр Моор: 3 тысячи километров дорог отремонтировано за последние 5 лет
© Служба новостей «URA.RU»
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Портреты политиков, чиновников. архив. Пермь, моор александр
Моор поблагодарил всех дорожников за труд Фото:

В Тюменской области за последние пять лет было отремонтировано три тысячи километров автодорог, 19 мостов, 11 развязок и путепроводов. Поделился результатами губернатор региона Александр Моор в День работников дорожного хозяйства.

«Дорожный сезон этого года подходит к завершению. Три тысячи километров автодорог, 19 мостов, 11 развязок и путепроводов отремонтировано в Тюменской области за последние пять лет. Благодарю всех дорожников за труд. Впереди решение новых задач, имеющих важное значение для укрепления экономического потенциала Тюменской области», — передает слова Моор информцентр правительства региона.

По словам губернатора Моора, было завершено строительство окружной дороги вокруг Тюмени. Он отметил, что регион ежегодно на 100% выполняет планы нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Ранее Моор дал старт движению по новому путепроводу через Транссибирскую магистраль в Ялуторовске. Она позволит жителям окраины беспрепятственно добираться до центра города. Губернатор отметил, что путепровод был построен с опережением графика. Его открытие приурочили ко дню рождения Ялуторовска.

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В Тюменской области за последние пять лет было отремонтировано три тысячи километров автодорог, 19 мостов, 11 развязок и путепроводов. Поделился результатами губернатор региона Александр Моор в День работников дорожного хозяйства. «Дорожный сезон этого года подходит к завершению. Три тысячи километров автодорог, 19 мостов, 11 развязок и путепроводов отремонтировано в Тюменской области за последние пять лет. Благодарю всех дорожников за труд. Впереди решение новых задач, имеющих важное значение для укрепления экономического потенциала Тюменской области», — передает слова Моор информцентр правительства региона. По словам губернатора Моора, было завершено строительство окружной дороги вокруг Тюмени. Он отметил, что регион ежегодно на 100% выполняет планы нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Ранее Моор дал старт движению по новому путепроводу через Транссибирскую магистраль в Ялуторовске. Она позволит жителям окраины беспрепятственно добираться до центра города. Губернатор отметил, что путепровод был построен с опережением графика. Его открытие приурочили ко дню рождения Ялуторовска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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