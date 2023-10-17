Депутаты решат судьбу памятников, установленных в столице ЯНАО

Депутаты Салехарда (ЯНАО) проголосуют за установку монументов в честь героев СВО и тружеников тыла ВОВ. Памятники ранее были установлены с нарушениями необходимых процедур, поэтому возникли проблемы с их постановкой на баланс города, сообщили корреспонденту URA.RU источники в политических кругах региона.
«Были соблюдены все необходимые для установки процедуры, кроме одной — решения депутатов городской думы. Из-за этого оказалось невозможно принять монументы на баланс города, чтобы поддерживать их в надлежащем состоянии. На это мэрии указали в окружном депстрое. Необходимые документы были подготовлены и включены в повестку очередного заседания думы Салехарда 20 октября, — рассказал источник.
В пресс-службу администрации Салехарда направлена информация с просьбой разъяснить ситуацию. Ответ на момент публикации ожидается.
Монументы, посвященные «Погибшим при исполнении воинского долга в ходе СВО» и «Труженикам тыла в годы Великой Отечественной Войны», открыли в сентябре. На торжественной церемонии присутствовал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
Ранее URA.RU рассказывало об открытии сквера трудовой доблести в Салехарде. Ключевая композиция — мемориал «Труженикам тыла Ямала в годы Великой Отечественной войны».
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