Депутаты решат судьбу памятников, установленных в столице ЯНАО

Дума Салехарда обсудит вопросы установки памятников на заседании 20 октября

18 октября 2023 в 14:45 Размер текста - 17 +

Мэрия Салехарда внесла соответствующие решения на рассмотрение гордумы Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU Депутаты Салехарда (ЯНАО) проголосуют за установку монументов в честь героев СВО и тружеников тыла ВОВ. Памятники ранее были установлены с нарушениями необходимых процедур, поэтому возникли проблемы с их постановкой на баланс города, сообщили корреспонденту URA.RU источники в политических кругах региона. «Были соблюдены все необходимые для установки процедуры, кроме одной — решения депутатов городской думы. Из-за этого оказалось невозможно принять монументы на баланс города, чтобы поддерживать их в надлежащем состоянии. На это мэрии указали в окружном депстрое. Необходимые документы были подготовлены и включены в повестку очередного заседания думы Салехарда 20 октября, — рассказал источник. В пресс-службу администрации Салехарда направлена информация с просьбой разъяснить ситуацию. Ответ на момент публикации ожидается. Монументы, посвященные «Погибшим при исполнении воинского долга в ходе СВО» и «Труженикам тыла в годы Великой Отечественной Войны», открыли в сентябре. На торжественной церемонии присутствовал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Ранее URA.RU рассказывало об открытии сквера трудовой доблести в Салехарде. Ключевая композиция — мемориал «Труженикам тыла Ямала в годы Великой Отечественной войны».

Депутаты Салехарда (ЯНАО) проголосуют за установку монументов в честь героев СВО и тружеников тыла ВОВ. Памятники ранее были установлены с нарушениями необходимых процедур, поэтому возникли проблемы с их постановкой на баланс города, сообщили корреспонденту URA.RU источники в политических кругах региона. «Были соблюдены все необходимые для установки процедуры, кроме одной — решения депутатов городской думы. Из-за этого оказалось невозможно принять монументы на баланс города, чтобы поддерживать их в надлежащем состоянии. На это мэрии указали в окружном депстрое. Необходимые документы были подготовлены и включены в повестку очередного заседания думы Салехарда 20 октября, — рассказал источник. В пресс-службу администрации Салехарда направлена информация с просьбой разъяснить ситуацию. Ответ на момент публикации ожидается. Монументы, посвященные «Погибшим при исполнении воинского долга в ходе СВО» и «Труженикам тыла в годы Великой Отечественной Войны», открыли в сентябре. На торжественной церемонии присутствовал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Ранее URA.RU рассказывало об открытии сквера трудовой доблести в Салехарде. Ключевая композиция — мемориал «Труженикам тыла Ямала в годы Великой Отечественной войны».