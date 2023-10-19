19 октября 2023

Тюменскому соцработнику не дали отпуск для встречи с сыном — участником СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Награждение участников СВО. Тюмень , вручение медалей, награждение, сво
Мужчина получил увольнительную и прибыл домой на короткий отдых на 10 дней Фото:

В Бердюжском районе Тюменской области работнице Истошинского интерната для престарелых и инвалидов не дали отпуск, который она хотела провести с сыном. Мужчина участвует в СВО и прибыл домой на 10 дней, сообщает пресс-служба тюменского регионального отделения ОНФ.

«Мать участника СВО работает в „Истошинском доме интернате для престарелых и инвалидов“. Ее сын принимает участие в СВО. На следующей неделе молодой человек приезжает домой в отпуск. Женщина написала заявление на имя директора интерната с просьбой предоставить ей отпуск без сохранения заработной платы на 10 дней. Но вместо ожидаемой поддержки и понимания она неожиданно получила отказ», — говорится в сообщении.

URA.RU попыталось связаться с руководством интерната, однако на момент публикации директор учреждения комментариев ситуации не предоставил. Как сообщил источник URA.RU в интернате, женщина пытается прикрыть отпуском сына свои прогулы. «Она была не в состоянии выйти на работу. Не предоставила никаких подтверждений и пыталась оформить отпуск задним числом», — добавил собеседник агентства. В Истошинский интернат направлен запрос, ответ на него ожидается.

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В Бердюжском районе Тюменской области работнице Истошинского интерната для престарелых и инвалидов не дали отпуск, который она хотела провести с сыном. Мужчина участвует в СВО и прибыл домой на 10 дней, сообщает пресс-служба тюменского регионального отделения ОНФ. «Мать участника СВО работает в „Истошинском доме интернате для престарелых и инвалидов“. Ее сын принимает участие в СВО. На следующей неделе молодой человек приезжает домой в отпуск. Женщина написала заявление на имя директора интерната с просьбой предоставить ей отпуск без сохранения заработной платы на 10 дней. Но вместо ожидаемой поддержки и понимания она неожиданно получила отказ», — говорится в сообщении. URA.RU попыталось связаться с руководством интерната, однако на момент публикации директор учреждения комментариев ситуации не предоставил. Как сообщил источник URA.RU в интернате, женщина пытается прикрыть отпуском сына свои прогулы. «Она была не в состоянии выйти на работу. Не предоставила никаких подтверждений и пыталась оформить отпуск задним числом», — добавил собеседник агентства. В Истошинский интернат направлен запрос, ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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