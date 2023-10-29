Мэрию Кургана заставляют потратить десятки миллионов на очистку промзоны города

30 октября 2023 в 09:06 Размер текста - 17 +

Суд обязал мэрию Кургана очистить промзону Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Суд обязал администрацию Кургана провести очистку и рекультивацию загрязненных земель возле бывшего асфальтового завода компании «Промжелезобетон». Из-за высокой стоимости работ, составляющей более 22 млн рублей, мэрия просила суд об отсрочке решения. Об этом сообщает система ГАС «Правосудие». «На администрацию города Кургана возложена обязанность организовать мероприятия по ликвидации загрязнения нефтяными продуктами и по рекультивации земельного участка, расположенного на территории земель неразграниченной государственной собственности», — сообщается в решении суда. Такая же обязанность возложена на ОАО «РЖД», которая должна очистить участок, примыкающий к территории ликвидированного асфальтового завода. Ориентировочная стоимость работ для мэрии составит около 23 млн рублей. Обязанность была наложена после удовлетворения иска прокуратуры. Мэрия Кургана обратилась в суд с просьбой о предоставлении отсрочки выполнения решения до февраля 2024 года. «Заявитель ссылался на отсутствие у него объективной возможности исполнить судебный акт в установленный срок в связи с отсутствием необходимых финансовых средств для проведения работ», — сообщают материалы дела. Суд отказал в прошении мэрии. «В рассматриваемом случае предоставление отсрочки исполнения судебного акта не будет способствовать защите гарантированного государством права неопределенного круга лиц на благоприятную окружающую среду», — говорится в решении суда. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане будут чистить берег Тобола от токсичных отходов. Власти потратят более 7 млн на процедуру очистки и рекультивации прибрежной зоны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Суд обязал администрацию Кургана провести очистку и рекультивацию загрязненных земель возле бывшего асфальтового завода компании «Промжелезобетон». Из-за высокой стоимости работ, составляющей более 22 млн рублей, мэрия просила суд об отсрочке решения. Об этом сообщает система ГАС «Правосудие». «На администрацию города Кургана возложена обязанность организовать мероприятия по ликвидации загрязнения нефтяными продуктами и по рекультивации земельного участка, расположенного на территории земель неразграниченной государственной собственности», — сообщается в решении суда. Такая же обязанность возложена на ОАО «РЖД», которая должна очистить участок, примыкающий к территории ликвидированного асфальтового завода. Ориентировочная стоимость работ для мэрии составит около 23 млн рублей. Обязанность была наложена после удовлетворения иска прокуратуры. Мэрия Кургана обратилась в суд с просьбой о предоставлении отсрочки выполнения решения до февраля 2024 года. «Заявитель ссылался на отсутствие у него объективной возможности исполнить судебный акт в установленный срок в связи с отсутствием необходимых финансовых средств для проведения работ», — сообщают материалы дела. Суд отказал в прошении мэрии. «В рассматриваемом случае предоставление отсрочки исполнения судебного акта не будет способствовать защите гарантированного государством права неопределенного круга лиц на благоприятную окружающую среду», — говорится в решении суда. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане будут чистить берег Тобола от токсичных отходов. Власти потратят более 7 млн на процедуру очистки и рекультивации прибрежной зоны.