27 октября 2023

Шумков раскритиковал затянувшийся ремонт в одном из главных театров Кургана

Губернатор Шумков попросил подрядчика ускорить ремонт театра кукол «Гулливер»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мастерская бутафории и реквизита в театре кукол «Гулливер». Курган, куклы театральные
Театру на время ремонта рекомендовали проводить спектакли на других площадках Фото:

Подрядчику, который занимается капитальным ремонтом театра кукол «Гулливер» в Кургане, посоветовали ускорить темп работы. Скорость не устроила губернатора Курганской области Вадима Шумкова.

«Убедительно попросил пободрее двигаться с завершением ремонта театра кукол „Гулливер“, а также с созданием сквера на прилегающей территории. Подрядчик иногородний, видимо, не успевает за курганскими темпами. А надо успевать, иначе он нам не подрядчик», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале.

Театр «Гулливер» вместе с областным драмтеатром закрыли на капитальный ремонт в 2022 году. На эти цели из бюджета выделили порядка 200 млн рублей. Ранее в регионе провели аукцион. Реконструкцию «Гулливера» оценили почти в 80 млн. Подрядчик должен выполнить демонтаж в подвале, ремонт перекрытий, крыши, окон, лестниц, провести отделку здания, а также обустроить прилегающую к учреждению территорию.

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Подрядчику, который занимается капитальным ремонтом театра кукол «Гулливер» в Кургане, посоветовали ускорить темп работы. Скорость не устроила губернатора Курганской области Вадима Шумкова. «Убедительно попросил пободрее двигаться с завершением ремонта театра кукол „Гулливер“, а также с созданием сквера на прилегающей территории. Подрядчик иногородний, видимо, не успевает за курганскими темпами. А надо успевать, иначе он нам не подрядчик», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале. Театр «Гулливер» вместе с областным драмтеатром закрыли на капитальный ремонт в 2022 году. На эти цели из бюджета выделили порядка 200 млн рублей. Ранее в регионе провели аукцион. Реконструкцию «Гулливера» оценили почти в 80 млн. Подрядчик должен выполнить демонтаж в подвале, ремонт перекрытий, крыши, окон, лестниц, провести отделку здания, а также обустроить прилегающую к учреждению территорию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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