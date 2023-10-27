Шумков раскритиковал затянувшийся ремонт в одном из главных театров Кургана

Губернатор Шумков попросил подрядчика ускорить ремонт театра кукол «Гулливер»

28 октября 2023 в 17:50 Размер текста - 17 +

Театру на время ремонта рекомендовали проводить спектакли на других площадках Фото: Екатерина Сычкова Подрядчику, который занимается капитальным ремонтом театра кукол «Гулливер» в Кургане, посоветовали ускорить темп работы. Скорость не устроила губернатора Курганской области Вадима Шумкова. «Убедительно попросил пободрее двигаться с завершением ремонта театра кукол „Гулливер“, а также с созданием сквера на прилегающей территории. Подрядчик иногородний, видимо, не успевает за курганскими темпами. А надо успевать, иначе он нам не подрядчик», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале. Театр «Гулливер» вместе с областным драмтеатром закрыли на капитальный ремонт в 2022 году. На эти цели из бюджета выделили порядка 200 млн рублей. Ранее в регионе провели аукцион. Реконструкцию «Гулливера» оценили почти в 80 млн. Подрядчик должен выполнить демонтаж в подвале, ремонт перекрытий, крыши, окон, лестниц, провести отделку здания, а также обустроить прилегающую к учреждению территорию.

Подрядчику, который занимается капитальным ремонтом театра кукол «Гулливер» в Кургане, посоветовали ускорить темп работы. Скорость не устроила губернатора Курганской области Вадима Шумкова. «Убедительно попросил пободрее двигаться с завершением ремонта театра кукол „Гулливер“, а также с созданием сквера на прилегающей территории. Подрядчик иногородний, видимо, не успевает за курганскими темпами. А надо успевать, иначе он нам не подрядчик», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале. Театр «Гулливер» вместе с областным драмтеатром закрыли на капитальный ремонт в 2022 году. На эти цели из бюджета выделили порядка 200 млн рублей. Ранее в регионе провели аукцион. Реконструкцию «Гулливера» оценили почти в 80 млн. Подрядчик должен выполнить демонтаж в подвале, ремонт перекрытий, крыши, окон, лестниц, провести отделку здания, а также обустроить прилегающую к учреждению территорию.