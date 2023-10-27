Шумков раскритиковал затянувшийся ремонт в одном из главных театров Кургана

Подрядчику, который занимается капитальным ремонтом театра кукол «Гулливер» в Кургане, посоветовали ускорить темп работы. Скорость не устроила губернатора Курганской области Вадима Шумкова.
«Убедительно попросил пободрее двигаться с завершением ремонта театра кукол „Гулливер“, а также с созданием сквера на прилегающей территории. Подрядчик иногородний, видимо, не успевает за курганскими темпами. А надо успевать, иначе он нам не подрядчик», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале.
Театр «Гулливер» вместе с областным драмтеатром закрыли на капитальный ремонт в 2022 году. На эти цели из бюджета выделили порядка 200 млн рублей. Ранее в регионе провели аукцион. Реконструкцию «Гулливера» оценили почти в 80 млн. Подрядчик должен выполнить демонтаж в подвале, ремонт перекрытий, крыши, окон, лестниц, провести отделку здания, а также обустроить прилегающую к учреждению территорию.
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