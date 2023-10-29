Умер легендарный тюменский пиарщик и политтехнолог Александр Скок

30 октября 2023 в 11:42 Размер текста - 17 +

Похоронили известного тюменского политконсультанта Александра Скока Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Умер легендарный тюменский пиарщик, политтехнолог и социолог Александр Скок. Он считался мастодонтом политического консультирования в Тюменской области. URA.RU собрало информацию о том, почему Скок считается легендой в тюменской политтусовке и что ему удалось совершить за годы своей работы. Скок появился в Тюменской области по приглашению нынешнего замгубернатора Свердловской области Олега Чемезова. Политтехнолог уже был известен в Москве, его знали в администрации президента. Именно по предложению Чемезова Скок взялся за сопровождение губернаторской кампании Сергея Собянина. После этого завоевал негласное звание главного социолога Тюменской области. «Все политические исследования проходились под его руководством. Применялась очень глубокая методика, нетипичная для провинциальных регионов. Его и в АП хорошо знали и принимали. Поэтому в Тюмени не было московских политтехнологических команд: зачем, если работает Скок?» — делятся собеседники агентства из политического бомонда региона. Считается, что пик карьеры Скока пришелся на 2014 год, когда он вел губернаторскую кампанию в Тюмени нынешнего полпреда Владимира Якушева. Политтехнолог обеспечил ему беспрецедентную победу на выборах, а в 2014 году (87%). Скок работал с топовыми политиками региона, в том числе с нынешним губернатором Александром Моором. Консультировал курганского губернатора Вадима Шумкова. «Очень удачливый и дисциплинированный политтехнолог, очень порядочный человек. Среди политтехнологов это большая редкость. Чаще всего — это циники и отпетые карьеристы», — рассказали URA.RU в политтусовке региона. По данным источников, Скок умер из-за остановки сердца. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Умер легендарный тюменский пиарщик, политтехнолог и социолог Александр Скок. Он считался мастодонтом политического консультирования в Тюменской области. URA.RU собрало информацию о том, почему Скок считается легендой в тюменской политтусовке и что ему удалось совершить за годы своей работы. Скок появился в Тюменской области по приглашению нынешнего замгубернатора Свердловской области Олега Чемезова. Политтехнолог уже был известен в Москве, его знали в администрации президента. Именно по предложению Чемезова Скок взялся за сопровождение губернаторской кампании Сергея Собянина. После этого завоевал негласное звание главного социолога Тюменской области. «Все политические исследования проходились под его руководством. Применялась очень глубокая методика, нетипичная для провинциальных регионов. Его и в АП хорошо знали и принимали. Поэтому в Тюмени не было московских политтехнологических команд: зачем, если работает Скок?» — делятся собеседники агентства из политического бомонда региона. Считается, что пик карьеры Скока пришелся на 2014 год, когда он вел губернаторскую кампанию в Тюмени нынешнего полпреда Владимира Якушева. Политтехнолог обеспечил ему беспрецедентную победу на выборах, а в 2014 году (87%). Скок работал с топовыми политиками региона, в том числе с нынешним губернатором Александром Моором. Консультировал курганского губернатора Вадима Шумкова. «Очень удачливый и дисциплинированный политтехнолог, очень порядочный человек. Среди политтехнологов это большая редкость. Чаще всего — это циники и отпетые карьеристы», — рассказали URA.RU в политтусовке региона. По данным источников, Скок умер из-за остановки сердца.