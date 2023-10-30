Тюменская область стала лидером в УрФО по урожайности овощей

31 октября 2023 в 11:19 Размер текста - 17 +

В текущем году удалось собрать 210 тонн картофеля Фото: Размик Закарян © URA.RU Тюменская область стала лидером в Уральском федеральном округе по урожайности овощей открытого грунта. Об этом заявил губернатор региона Александр Моор. В текущем году удалось собрать 210 тысяч тонн картофеля. «Также мы лидируем в УрФО по урожайности картофеля и овощей открытого грунта. При потребности региона в 144 тысячах тонн „второго хлеба“ в этом году собрали почти 210 тысяч тонн!» — написал глава региона в своем telegram-канале. Как отметил Моор, в 2023 году специалисты собрали более 1,6 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Урожайность составила 23 центнера с гектара, что также является одним из самых высоких показателей в УрФО. Губернатор добавил, что это огромный вклад в продовольственную безопасность не только региона, но и страны.

Тюменская область стала лидером в Уральском федеральном округе по урожайности овощей открытого грунта. Об этом заявил губернатор региона Александр Моор. В текущем году удалось собрать 210 тысяч тонн картофеля. «Также мы лидируем в УрФО по урожайности картофеля и овощей открытого грунта. При потребности региона в 144 тысячах тонн „второго хлеба“ в этом году собрали почти 210 тысяч тонн!» — написал глава региона в своем telegram-канале. Как отметил Моор, в 2023 году специалисты собрали более 1,6 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Урожайность составила 23 центнера с гектара, что также является одним из самых высоких показателей в УрФО. Губернатор добавил, что это огромный вклад в продовольственную безопасность не только региона, но и страны.