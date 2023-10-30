30 октября 2023

Тюменская область стала лидером в УрФО по урожайности овощей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-тур от «Пятёрочки» в рамках проекта, направленного на сотрудничество с фермерскими хозяйствами. Екатеринбург, картофель
В текущем году удалось собрать 210 тонн картофеля Фото:

Тюменская область стала лидером в Уральском федеральном округе по урожайности овощей открытого грунта. Об этом заявил губернатор региона Александр Моор. В текущем году удалось собрать 210 тысяч тонн картофеля.

«Также мы лидируем в УрФО по урожайности картофеля и овощей открытого грунта. При потребности региона в 144 тысячах тонн „второго хлеба“ в этом году собрали почти 210 тысяч тонн!» — написал глава региона в своем telegram-канале.

Как отметил Моор, в 2023 году специалисты собрали более 1,6 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Урожайность составила 23 центнера с гектара, что также является одним из самых высоких показателей в УрФО. Губернатор добавил, что это огромный вклад в продовольственную безопасность не только региона, но и страны.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тюменская область стала лидером в Уральском федеральном округе по урожайности овощей открытого грунта. Об этом заявил губернатор региона Александр Моор. В текущем году удалось собрать 210 тысяч тонн картофеля. «Также мы лидируем в УрФО по урожайности картофеля и овощей открытого грунта. При потребности региона в 144 тысячах тонн „второго хлеба“ в этом году собрали почти 210 тысяч тонн!» — написал глава региона в своем telegram-канале. Как отметил Моор, в 2023 году специалисты собрали более 1,6 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Урожайность составила 23 центнера с гектара, что также является одним из самых высоких показателей в УрФО. Губернатор добавил, что это огромный вклад в продовольственную безопасность не только региона, но и страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...