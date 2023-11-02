Крупнейшую больницу Тюмени обвинили в нарушении закона. Скрин

Тюменский ФАС проверяет на нарушения закупку областной клинической больницы №2

03 ноября 2023 в 12:39 Размер текста - 17 +

Обвинения возникли у одного из участников закупки по приобретению системы компьютерной томографии Фото: Анна Майорова © URA.RU Областную клиническую больницу обвиняют в нарушении антимонопольного законодательства. Обвинение направлено в местное управление ФАС одним из участников закупки по приобретению компьютерного томографа, сообщается в карточке торгов на едином портале госзакупок. «Закупка № 0167200003423007509, организатор — управление госзакупок Тюменской области в интересах ОКБ №2. Объект закупки — поставка медицинского изделия: системы компьютерной томографии. Статус — определение поставщика приостановлено по жалобе», — сообщает портал. В документах, приложенных к закупке, указано, что с жалобой выступила ульяновская компания «Томограф», которая участвовала в торгах. В жалобе компания указала, что при составлении закупки было нарушено антимонопольное законодательство. В частности, указаны параметры оборудования, под которые подходит единственный товар у единственного поставщика. Действия организатора закупки будет оценивать управление ФАС по Тюменской области. В случае, если оснований для обвинений не обнаружат, закупка продолжится с того же места, где остановилась. Известно, что к моменту подачи жалобы определение поставщика было уже завершено.

Областную клиническую больницу обвиняют в нарушении антимонопольного законодательства. Обвинение направлено в местное управление ФАС одним из участников закупки по приобретению компьютерного томографа, сообщается в карточке торгов на едином портале госзакупок. «Закупка № 0167200003423007509, организатор — управление госзакупок Тюменской области в интересах ОКБ №2. Объект закупки — поставка медицинского изделия: системы компьютерной томографии. Статус — определение поставщика приостановлено по жалобе», — сообщает портал. В документах, приложенных к закупке, указано, что с жалобой выступила ульяновская компания «Томограф», которая участвовала в торгах. В жалобе компания указала, что при составлении закупки было нарушено антимонопольное законодательство. В частности, указаны параметры оборудования, под которые подходит единственный товар у единственного поставщика. Действия организатора закупки будет оценивать управление ФАС по Тюменской области. В случае, если оснований для обвинений не обнаружат, закупка продолжится с того же места, где остановилась. Известно, что к моменту подачи жалобы определение поставщика было уже завершено.