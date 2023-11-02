02 ноября 2023

Крупнейшую больницу Тюмени обвинили в нарушении закона. Скрин

Тюменский ФАС проверяет на нарушения закупку областной клинической больницы №2
© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация нового Центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Екатеринбург, томография, томограф, медицина, обследование, клиника, кт, компьютерная томография, больница, томограмма, медицинские исследования
Обвинения возникли у одного из участников закупки по приобретению системы компьютерной томографии Фото:

Областную клиническую больницу обвиняют в нарушении антимонопольного законодательства. Обвинение направлено в местное управление ФАС одним из участников закупки по приобретению компьютерного томографа, сообщается в карточке торгов на едином портале госзакупок.

«Закупка № 0167200003423007509, организатор — управление госзакупок Тюменской области в интересах ОКБ №2. Объект закупки — поставка медицинского изделия: системы компьютерной томографии. Статус — определение поставщика приостановлено по жалобе», — сообщает портал.

В документах, приложенных к закупке, указано, что с жалобой выступила ульяновская компания «Томограф», которая участвовала в торгах. В жалобе компания указала, что при составлении закупки было нарушено антимонопольное законодательство. В частности, указаны параметры оборудования, под которые подходит единственный товар у единственного поставщика.

Действия организатора закупки будет оценивать управление ФАС по Тюменской области. В случае, если оснований для обвинений не обнаружат, закупка продолжится с того же места, где остановилась. Известно, что к моменту подачи жалобы определение поставщика было уже завершено.

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Областную клиническую больницу обвиняют в нарушении антимонопольного законодательства. Обвинение направлено в местное управление ФАС одним из участников закупки по приобретению компьютерного томографа, сообщается в карточке торгов на едином портале госзакупок. «Закупка № 0167200003423007509, организатор — управление госзакупок Тюменской области в интересах ОКБ №2. Объект закупки — поставка медицинского изделия: системы компьютерной томографии. Статус — определение поставщика приостановлено по жалобе», — сообщает портал. В документах, приложенных к закупке, указано, что с жалобой выступила ульяновская компания «Томограф», которая участвовала в торгах. В жалобе компания указала, что при составлении закупки было нарушено антимонопольное законодательство. В частности, указаны параметры оборудования, под которые подходит единственный товар у единственного поставщика. Действия организатора закупки будет оценивать управление ФАС по Тюменской области. В случае, если оснований для обвинений не обнаружат, закупка продолжится с того же места, где остановилась. Известно, что к моменту подачи жалобы определение поставщика было уже завершено.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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