Тюменские банки начали повышать ставки на свои услуги

Банки Тюмени повышают свои услуги из-за роста ключевой ставки Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Банки в Тюмени начали повышать ставки на свои услуги после того, как выросла ключевая ставка до 15%. Об этом сообщили журналисты. В первую очередь рост коснулся ипотеки.

«Базовые ставки по стандартным программам увеличиваются на 2,4 процентных пункта (п.п.). Новые параметры распространяются на приобретение готового, строящегося жилья и рефинансирование. С комплексным страхованием и первоначальным взносом более 20% минимальная ставка составит 16,5%», — сообщили в банке ВТБ журналистам РБК Тюмень.

В августе ЦБ поднял ключевую ставку с 8,5% годовых до 12%, в сентябре — до 13% годовых. В октябре — до 15% годовых. Регулятор объяснил свое решение значительным ускорением роста цен. Принятое решение позволит вернуть страну к сбалансированному развитию. Оно поможет обеспечить устойчивые дезинфляционные тенденции, передаают «Известия».