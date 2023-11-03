03 ноября 2023

Тюменские банки начали повышать ставки на свои услуги

© Служба новостей «URA.RU»
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Банки Тюмени повышают свои услуги из-за роста ключевой ставки Фото:

Банки в Тюмени начали повышать ставки на свои услуги после того, как выросла ключевая ставка до 15%. Об этом сообщили журналисты. В первую очередь рост коснулся ипотеки.

«Базовые ставки по стандартным программам увеличиваются на 2,4 процентных пункта (п.п.). Новые параметры распространяются на приобретение готового, строящегося жилья и рефинансирование. С комплексным страхованием и первоначальным взносом более 20% минимальная ставка составит 16,5%», — сообщили в банке ВТБ журналистам РБК Тюмень.

В августе ЦБ поднял ключевую ставку с 8,5% годовых до 12%, в сентябре — до 13% годовых. В октябре — до 15% годовых. Регулятор объяснил свое решение значительным ускорением роста цен. Принятое решение позволит вернуть страну к сбалансированному развитию. Оно поможет обеспечить устойчивые дезинфляционные тенденции, передаают «Известия».

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Банки в Тюмени начали повышать ставки на свои услуги после того, как выросла ключевая ставка до 15%. Об этом сообщили журналисты. В первую очередь рост коснулся ипотеки. «Базовые ставки по стандартным программам увеличиваются на 2,4 процентных пункта (п.п.). Новые параметры распространяются на приобретение готового, строящегося жилья и рефинансирование. С комплексным страхованием и первоначальным взносом более 20% минимальная ставка составит 16,5%», — сообщили в банке ВТБ журналистам РБК Тюмень. В августе ЦБ поднял ключевую ставку с 8,5% годовых до 12%, в сентябре — до 13% годовых. В октябре — до 15% годовых. Регулятор объяснил свое решение значительным ускорением роста цен. Принятое решение позволит вернуть страну к сбалансированному развитию. Оно поможет обеспечить устойчивые дезинфляционные тенденции, передаают «Известия».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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