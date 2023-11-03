03 ноября 2023

Росавиация раскрыла причины экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний» в поле. Фото

Самолет «Уральских авиалиний» сел в поле из-за нескольких ошибок членов экипажа
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Споттинг в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, уральские авиалинии, авиакомпания ural airlines
Несколько ошибочных решений членов экипажа привели к экстренной посадке самолета в поле Фото:
новость из сюжета
Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском

Росавиация подвела результаты расследования по факту посадки самолета «Уральских авиалиний» в поле Новосибирска, согласно которым причинами экстренного приземления стали сразу несколько ошибочных решений членов экипажа. Информация об этом передает в telegram-канал Baza.

«Причиной вынужденной посадки самолета стала нехватка топлива для благополучного завершения полета до запасного аэродрома вследствие сочетания следующих факторов: ошибка экипажа в определении фактического положения шасси и створок после отказа „зеленой“ гидросистемы. Принятие необоснованного решения на выполнение полета до запасного аэродрома Новосибирска, вызванное ошибкой в расчетах потребного количества топлива и неучетом выпущенного положения шасси», — передает telegram-канал Baza заключение Росавиации.

Кроме этого, причинами посадки стали неоптимальное распределение рабочей нагрузки в экипаже при усложнении условий полета и отсутствие своевременного контроля за расходом и остатком топлива в полете при уходе на запасной аэродром. Комиссия Росавиации добавила, что причиной падения давления в зеленой гидросистеме явилось нарушение целостности в месте заделки гибкого шланга приводного цилиндра правой створки ниши основного шасси из-за естественного износа.

Воздушное судно «Уральских авиалиний» вылетел из Сочи в Омск 12 сентября, но самолет не долетел до аэропорта из-за отказа гидравлика закрылок. После чего лайнер был экстренно направлен в Новосибирск, но по пути у самолета закончилось топливо. В конце концов пилоты приняли решение приземлиться в пшеничном поле. При посадке пострадавших не оказалось. Подробнее об этой истории — в сюжете URA.RU.

Корреспондент URA.RU обратился за информацией в пресс-службу авиакомпании. Там отказались комментировать ситуацию.

Фото:
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Росавиация подвела результаты расследования по факту посадки самолета «Уральских авиалиний» в поле Новосибирска, согласно которым причинами экстренного приземления стали сразу несколько ошибочных решений членов экипажа. Информация об этом передает в telegram-канал Baza. «Причиной вынужденной посадки самолета стала нехватка топлива для благополучного завершения полета до запасного аэродрома вследствие сочетания следующих факторов: ошибка экипажа в определении фактического положения шасси и створок после отказа „зеленой“ гидросистемы. Принятие необоснованного решения на выполнение полета до запасного аэродрома Новосибирска, вызванное ошибкой в расчетах потребного количества топлива и неучетом выпущенного положения шасси», — передает telegram-канал Baza заключение Росавиации. Кроме этого, причинами посадки стали неоптимальное распределение рабочей нагрузки в экипаже при усложнении условий полета и отсутствие своевременного контроля за расходом и остатком топлива в полете при уходе на запасной аэродром. Комиссия Росавиации добавила, что причиной падения давления в зеленой гидросистеме явилось нарушение целостности в месте заделки гибкого шланга приводного цилиндра правой створки ниши основного шасси из-за естественного износа. Воздушное судно «Уральских авиалиний» вылетел из Сочи в Омск 12 сентября, но самолет не долетел до аэропорта из-за отказа гидравлика закрылок. После чего лайнер был экстренно направлен в Новосибирск, но по пути у самолета закончилось топливо. В конце концов пилоты приняли решение приземлиться в пшеничном поле. При посадке пострадавших не оказалось. Подробнее об этой истории — в сюжете URA.RU. Корреспондент URA.RU обратился за информацией в пресс-службу авиакомпании. Там отказались комментировать ситуацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...