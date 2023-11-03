Росавиация раскрыла причины экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний» в поле. Фото

Самолет «Уральских авиалиний» сел в поле из-за нескольких ошибок членов экипажа

04 ноября 2023 в 19:56 Размер текста - 17 +

Несколько ошибочных решений членов экипажа привели к экстренной посадке самолета в поле Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском Росавиация подвела результаты расследования по факту посадки самолета «Уральских авиалиний» в поле Новосибирска, согласно которым причинами экстренного приземления стали сразу несколько ошибочных решений членов экипажа. Информация об этом передает в telegram-канал Baza. «Причиной вынужденной посадки самолета стала нехватка топлива для благополучного завершения полета до запасного аэродрома вследствие сочетания следующих факторов: ошибка экипажа в определении фактического положения шасси и створок после отказа „зеленой“ гидросистемы. Принятие необоснованного решения на выполнение полета до запасного аэродрома Новосибирска, вызванное ошибкой в расчетах потребного количества топлива и неучетом выпущенного положения шасси», — передает telegram-канал Baza заключение Росавиации. Кроме этого, причинами посадки стали неоптимальное распределение рабочей нагрузки в экипаже при усложнении условий полета и отсутствие своевременного контроля за расходом и остатком топлива в полете при уходе на запасной аэродром. Комиссия Росавиации добавила, что причиной падения давления в зеленой гидросистеме явилось нарушение целостности в месте заделки гибкого шланга приводного цилиндра правой створки ниши основного шасси из-за естественного износа. Воздушное судно «Уральских авиалиний» вылетел из Сочи в Омск 12 сентября, но самолет не долетел до аэропорта из-за отказа гидравлика закрылок. После чего лайнер был экстренно направлен в Новосибирск, но по пути у самолета закончилось топливо. В конце концов пилоты приняли решение приземлиться в пшеничном поле. При посадке пострадавших не оказалось. Подробнее об этой истории — в сюжете URA.RU. Корреспондент URA.RU обратился за информацией в пресс-службу авиакомпании. Там отказались комментировать ситуацию. Фото: telegram-канал Baza https://t.me/bazabazon/22733 Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Росавиация подвела результаты расследования по факту посадки самолета «Уральских авиалиний» в поле Новосибирска, согласно которым причинами экстренного приземления стали сразу несколько ошибочных решений членов экипажа. Информация об этом передает в telegram-канал Baza. «Причиной вынужденной посадки самолета стала нехватка топлива для благополучного завершения полета до запасного аэродрома вследствие сочетания следующих факторов: ошибка экипажа в определении фактического положения шасси и створок после отказа „зеленой“ гидросистемы. Принятие необоснованного решения на выполнение полета до запасного аэродрома Новосибирска, вызванное ошибкой в расчетах потребного количества топлива и неучетом выпущенного положения шасси», — передает telegram-канал Baza заключение Росавиации. Кроме этого, причинами посадки стали неоптимальное распределение рабочей нагрузки в экипаже при усложнении условий полета и отсутствие своевременного контроля за расходом и остатком топлива в полете при уходе на запасной аэродром. Комиссия Росавиации добавила, что причиной падения давления в зеленой гидросистеме явилось нарушение целостности в месте заделки гибкого шланга приводного цилиндра правой створки ниши основного шасси из-за естественного износа. Воздушное судно «Уральских авиалиний» вылетел из Сочи в Омск 12 сентября, но самолет не долетел до аэропорта из-за отказа гидравлика закрылок. После чего лайнер был экстренно направлен в Новосибирск, но по пути у самолета закончилось топливо. В конце концов пилоты приняли решение приземлиться в пшеничном поле. При посадке пострадавших не оказалось. Подробнее об этой истории — в сюжете URA.RU. Корреспондент URA.RU обратился за информацией в пресс-службу авиакомпании. Там отказались комментировать ситуацию.