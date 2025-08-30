Госавтоинспекция Свердловской области предупредила местных жителей о волне фейковых новостей о жутких авариях. Подобные посты мошенники массово распространяют в соцсетях.
«В публикациях, созданных по единому шаблону, сообщается о якобы произошедших тяжелых ДТП в регионе в различных пабликах Екатеринбурга, Первоуральска, Туринска, Верхней Пышмы, Алапаевска, Полевского, Краснотурьинска, Ирбита, Красноуральска, Североуральска с многочисленными жертвами. Для придания правдоподобности сообщения сопровождаются эмоциональными, но абсолютно ложными описаниями обстоятельств и последствий», — объяснили в ведомстве.
Как правило, подобные публикации цепляют внимание кадрами с якобы места аварии. Текст поста содержит ссылки, перейдя по котором пользователи могут лишиться личных данных или «подхватить» вредоносную программу.
Ранее в Екатеринбурге уже фиксировались случаи распространения фейковых сообщений — например, в Верх-Исетском районе появились ложные листовки о маньяке с QR-кодом, ведущим на подозрительные сайты. Полиция тогда опровергла свою причастность к подобным объявлениям и рекомендовала не переходить по сомнительным ссылкам.
