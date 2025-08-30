В Екатеринбурге на Чкалова, 258 в квартире на 16 этаже произошел пожар. В результате пострадали двое детей 3-х и 4-х лет, рассказали URA.RU очевидцы.
«Пострадали двое детей 2021 и 2022 года рождения. Госпитализированы в „девятку“ (ДГБ №9 прим. ред.). Квартира съемная, специалисты из ближнего зарубежья», — сообщил собеседник агентства.
Спасатели эвакуировали из дома 43 человека, пятеро из них — дети. Что послужило причиной возгорания пока неизвестно.
Корреспондент URA.RU направил запрос в ГУ МЧС по Свердловской области. Ответ ожидается.
