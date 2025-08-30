Школьники смогут бесплатно ездить из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму

Проезд для школьников на межмуниципальном трамвае, следующим по маршруту «Екатеринбург — Верхняя Пышма», станет бесплатным с 1 сентября 2025 года. Об этом сообщили в компании «Верхнепышминский трамвай», передает департамент информполитики региона.
«Проезд в межмуниципальном трамвае Екатеринбург-Верхняя Пышма для школьников с 1 сентября станет бесплатным», — говорится на сайте департамента. Нововведение коснется всех детей школьного возраста от 7 до 18 лет и приурочено к началу учебного года.
Ранее властии уже анонсировали бесплатный проезд для школьников и студентов. В будущем льгота коснется общественного транспорта не только в Екатеринбурге, но и в других городах Свердловской области.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!