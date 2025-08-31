Каким будет сентябрь в Свердловской области

Сентябрь в Свердловской области ожидается теплее среднего. Такой прогноз озвучили в Уральском гидрометцентре.
«Средняя температура сентября ожидается близкой к норме и на один градус выше (норма 7-10 градусов). Количество осадков около среднего многолетнего количества (норма 45-60 мм, на севере и в горах 62-75 мм)», — сказано в telegram-канале метеостанции.
Синоптики отметили, что температура от начала к концу сентября обычно понижается на 5-6 градусов. Первые заморозки могут ударить уже в первой декаде месяца, а снег может выпасть во второй половине сентября.
Также метеорологи обратили внимание, что сентябрь на Урале богат на сюрпризы. Бывали годы, когда столбик термометра показывал +33 градуса днем, а бывало, что ночью опускался до -13 градусов.
