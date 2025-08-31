31 августа 2025
30 августа 2025

Каким будет сентябрь в Свердловской области

Уральский гидрометцентр: сентябрь в Свердловской области будет теплее нормы
В первый месяц осени погода будет пусть немного, но теплее обычного
В первый месяц осени погода будет пусть немного, но теплее обычного

Сентябрь в Свердловской области ожидается теплее среднего. Такой прогноз озвучили в Уральском гидрометцентре. 

«Средняя температура сентября ожидается близкой к норме и на один градус выше (норма 7-10 градусов). Количество осадков около среднего многолетнего количества (норма 45-60 мм, на севере и в горах 62-75 мм)», — сказано в telegram-канале метеостанции. 

Синоптики отметили, что температура от начала к концу сентября обычно понижается на 5-6 градусов. Первые заморозки могут ударить уже в первой декаде месяца, а снег может выпасть во второй половине сентября. 

Также метеорологи обратили внимание, что сентябрь на Урале богат на сюрпризы. Бывали годы, когда столбик термометра показывал +33 градуса днем, а бывало, что ночью опускался до -13 градусов. 

