В Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского прошел День народов Среднего Урала — ежегодное событие, объединяющее на одной площадке представителей самых разных национальностей. Традиционно мероприятие посещают первые лица города и области, их кормят национальной едой, поят крепкими напитками и придумывают необычные задания. В этот раз, например, вице-губернатору и мэру пришлось делать себе обереги. Подробнее — в репортаже URA.RU.
«Я рад вместе с вами отмечать этот день, потому что он знаменует сплоченность и единство нашего многосценального региона. На Среднем Урале мирно и благополучно живут люди множества национальностей. У нас могут быть разные корни, но родина у нас одна — наша Россия. Неслучайно именно Екатеринбург на будущий год выбран местом проведения главного национального форума страны „Россия — Дом народов“. Уверен, что мы сможем принять гостей так же радушно и гостеприимно, как сегодня», — сказал на открытии политический вице-губернатор Олег Чемезов. Именно он и возглавил VIP-делегацию.
После Чемезова с торжественной речью вышел бывший председатель свердловского правительства Алексей Воробьев, возглавляющий штаб общественной поддержки врио губернатора Дениса Паслера. «Над Уралом ярко солнце светит. С каждым днем все радостнее жить. И никто на свете не умеет лучше нас смеяться и любить. Но сурово брови мы нахмурим, если враг захочет нас сломать. Как невесту Родину мы любим, бережем, как ласковую мать», — продекламировал он на собственный манер слова из песни «Широка страна моя родная». Любовь к поэзии легендарный экс-премьер демонстрирует не первый раз.
Мероприятие также посетили мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, спикер заксобрания Людмила Бабушкина, были сенаторы Виктор Шептий и Александр Высокинский, депутаты Госдумы Лев Ковпак и Андрей Альшевских, министры Светлана Тренихина (образование) — принимала сегодня поздравления с 50-летием, и Светлана Учайкина (культура), депутаты заксобрания Вячеслав Брозовский и Вячеслав Вегнер, Елена Чечунова, члены правительства, вице-мэры, главы районов.
Чемезов вручил губернаторские награды десяткам представителям диаспор. Региональная ассамблея народов передала участникам СВО новый УАЗ Patriot. После торжественных речей делегация отправилась осматривать шатры, их было в этот раз 38. Многие чиновники и депутаты приехали с детьми, кто-то был за рулем, поэтому на предложения продегустировать национальные алкогольные напитки отвечали отказом (но не все).
На стенде «Русский мир» статусных гостей накормили пирогами, на площадке украинцев для них спели. Белорусы угощали дранниками с икрой и выпивкой. На башкирском подворье чиновников и депутатов наркомили чак-чаком и напоили чаем, а корейцы провели мастер-класс по рисованию иероглифов. Еще в одном шатре, посвященном культуре Среднего Урала, Орлов с Чемезовым разгадали загадки чревовещателя. В соседнем шатре им на удачу дали обереги.
Дальше VIP-делегация направилась в самую оживленную часть фан-зоны парка. Там были шатры армян, греков, поляков, езидов, евреев, азербайджанцев, грузин и многих других. Дольше всего были у цыган: здесь топ-чиновников научили ковать монеты, потом показали фильм о национальных героях Великой Отечественной войны, после все вместе спели песню про Россию. А в гостях у азербайджанцев Чемезов с Орловым даже сплясали.
День народов Среднего Урала — особенный праздник для первых лиц региона и города, который отмечают с размахом. Прошлый губернатор Евгений Куйвашев посещал мероприятие почти каждый год, но в 2024-м пропустил (хотя его ждали). Тогда вместо Куйвашева приехал его первый заместитель Алексей Шмыков.
