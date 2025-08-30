30 августа 2025

Свердловчане оказались в лидерах по тратам на ЗОЖ

Финансисты и продажники в Свердловской области больше всех тратятся на ЗОЖ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Женщины тратят на спорт и правильное питание больше мужчин
Женщины тратят на спорт и правильное питание больше мужчин Фото:

Жители Екатеринбурга, Москвы и Новосибирска стали лидерами по расходам на здоровый образ жизни. Об этом сообщает пресс-служба финансового маркетплейса «Выберу.ру». Согласно исследованию компании, наибольшие затраты фиксируются у горожан, занятых в сферах финансов и торговли.

«Мы видим, что комплексная забота о здоровье перестала быть нишевым явлением и становится нормой, особенно среди людей старшего возраста. Мы фиксируем интерес к персонализированным решениям: все больше россиян выбирают индивидуальные фитнес-программы, нутрициологические консультации, а также цифровые сервисы, интегрирующие ЗОЖ в повседневную рутину», — отметил исполнительный директор «Выберу.ру» Ярослав Баджурак в беседе с "Известиями".

При этом женщины в перечисленных городах тратят на ЗОЖ в среднем на 12% больше, чем мужчины. В исследовании указывается, что основными статьями расходов становятся абонементы в спортклубы и покупка БАДов. Также россияне часто прибегают к курсам по правильному питанию.

Ранее эксперты отмечали, что Свердловская область стала лидером среди российских регионов по частоте занятий спортом. 85% жителей региона систематически занимаются физической активностью, а большинство выбирают фитнес-клубы, йогу и индивидуальные тренировки для поддержания здоровья и хорошего самочувствия.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Екатеринбурга, Москвы и Новосибирска стали лидерами по расходам на здоровый образ жизни. Об этом сообщает пресс-служба финансового маркетплейса «Выберу.ру». Согласно исследованию компании, наибольшие затраты фиксируются у горожан, занятых в сферах финансов и торговли. «Мы видим, что комплексная забота о здоровье перестала быть нишевым явлением и становится нормой, особенно среди людей старшего возраста. Мы фиксируем интерес к персонализированным решениям: все больше россиян выбирают индивидуальные фитнес-программы, нутрициологические консультации, а также цифровые сервисы, интегрирующие ЗОЖ в повседневную рутину», — отметил исполнительный директор «Выберу.ру» Ярослав Баджурак в беседе с "Известиями". При этом женщины в перечисленных городах тратят на ЗОЖ в среднем на 12% больше, чем мужчины. В исследовании указывается, что основными статьями расходов становятся абонементы в спортклубы и покупка БАДов. Также россияне часто прибегают к курсам по правильному питанию. Ранее эксперты отмечали, что Свердловская область стала лидером среди российских регионов по частоте занятий спортом. 85% жителей региона систематически занимаются физической активностью, а большинство выбирают фитнес-клубы, йогу и индивидуальные тренировки для поддержания здоровья и хорошего самочувствия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...