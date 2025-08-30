Свердловчане оказались в лидерах по тратам на ЗОЖ

Жители Екатеринбурга, Москвы и Новосибирска стали лидерами по расходам на здоровый образ жизни. Об этом сообщает пресс-служба финансового маркетплейса «Выберу.ру». Согласно исследованию компании, наибольшие затраты фиксируются у горожан, занятых в сферах финансов и торговли.
«Мы видим, что комплексная забота о здоровье перестала быть нишевым явлением и становится нормой, особенно среди людей старшего возраста. Мы фиксируем интерес к персонализированным решениям: все больше россиян выбирают индивидуальные фитнес-программы, нутрициологические консультации, а также цифровые сервисы, интегрирующие ЗОЖ в повседневную рутину», — отметил исполнительный директор «Выберу.ру» Ярослав Баджурак в беседе с "Известиями".
При этом женщины в перечисленных городах тратят на ЗОЖ в среднем на 12% больше, чем мужчины. В исследовании указывается, что основными статьями расходов становятся абонементы в спортклубы и покупка БАДов. Также россияне часто прибегают к курсам по правильному питанию.
Ранее эксперты отмечали, что Свердловская область стала лидером среди российских регионов по частоте занятий спортом. 85% жителей региона систематически занимаются физической активностью, а большинство выбирают фитнес-клубы, йогу и индивидуальные тренировки для поддержания здоровья и хорошего самочувствия.
